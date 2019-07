टॉम हॉलैंड की ‘स्पाइडर-मैन’ अभी भारत में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कला के माध्यम से यह अभी ही भारत में पहुंच चुकी है. सुपरहीरो वाली इस फिल्म की प्रतीक्षा में कला के विद्यार्थियों ने पिछले सप्ताह मुंबई की सड़कों पर स्पाइडर-मैन ग्रैफिटी आर्ट की चित्रकारी की. बेंगलुरू और पुणे के कुछ आर्ट स्टूडेंट्स भी अपने तरह की ग्रैफिटी आर्ट के माध्यम से स्पाइडर-मैन को जीवंत किया.

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके कही पते की बात, बोले- पेट में गया जहर सिर्फ…

इस तरह कला के माध्यम से स्पाइडर-मैन अभी भारत की सैर पर है.

Fans Welcome Spider-Man To Mumbai With Graffiti Tribute!#SpiderMan #GraffitiTribute https://t.co/9SxwCvqRjk pic.twitter.com/iJLF4HVdGx

— Bollyy (@Bollyydotcom) July 2, 2019