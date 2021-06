Tony Kakkar Remembered Childhood Days With Sister Neha Kakkar See Photos: नेहा कक्कड़ (Neha kakkar) और टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) दोनों ही बॉलीवुड में जाना पहचाना नाम है और दोनों का गाने आते ही सुपरहिट हो जाते हैं. हा का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप सिगर्स की लिस्ट में शुमार है और उनके भाई टोनी (Tony Kakkar) ने भी सफलता के कई आयाम लिखे हैं. ऐसे में टोनी (Tony Kakkar) ने अपने सोशल मीडिया पर एक कमाल की थ्रौबेक फोटो शेयर की है जिसमें वो अपनी बहन नेहा कक्कड़ (Neha kakkar) के साथ नजर आ रही हैं. Also Read - Neha Kakkar को एक अनजान शख्स ने जबरदस्ती कर लिया था KISS, दंग रह गए सब, ये Photos गवाह हैं

टोनी कक्कड़ (Tony kakkar) ने जो थ्रोबैक तस्वीर शेयर की है. जिसमें वे जगराते में बहन नेहा कक्कड़ (Neha kakkar) के साथ गाना गाते नजर आ रहे हैं. दोनों बॉय कट हेयर्स और पैंट सूट में दिख रहे हैं और इस फोटो को शेयर करके टोनी ने कहा 'वो बिना सोई दर्दभरी खूबसूरत रातें.' इस तस्वीर पर नेहा कक्कड़ ने कमेंट कर हार्ट और स्ट्राग हैंड का इमोजी बनाया है.



इस तस्वीर पर वे फैंस और सेलेब्स द्वारा काफी प्यार बटोर रहे हैं. आपको बता दें इससे कुछ समय पहले नेहा ने भी एक थ्रोबैक पिक्चर शेयर की थी, जिसमें उनके साथ उनके भाई और उनके पिता दिखाई दे रहे थे. बता दें कि दोनों भाई-बहन 4 साल की उम्र से ही जगरातों में गाना गा रहे हैं और आज उनकी सफलता हर किसी को प्रेरणा देती है.