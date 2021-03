Toofan Teaser Out See Farhan Akhtar Raw Look: फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की फिल्म ‘तूफान’ (Toofan) का टीजर (Toofan Teaser Out) आखिरकार आ ही गया है. फिल्म पिछले साल से ही चर्चा का विषय बनी हुई है. ये फिल्म 2020 में ही पर्दे पर आने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से फिल्म टाल दी गई थी. लेकिन अब ‘तूफान’ (Toofan) का टीजर आ गया है जो दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है. यह फिल्म सिनेमाघरों की जगह एमेजॉन प्राइम पर 21 मई को रिलीज होने जा रही है. Also Read - Aashram 2 Fame Tridha Choudhury ने की बिकिनी तस्वीरें शेयर, फैंस बोले- बबीता को आश्रम में देख दिल टूट गया था

फिल्म तूफान (Toofan) का टीजर कुल एक मिनट 53 सेकेंड का है, इसमें फरहान (Farhan Akhtar) के जिंदगी की एक झलक दिखाई गई है और साथ ही उनके कमाल की बॉडी हर किसी को बेहद लुभा रही है. इस फिल्म फरहान (Farhan Akhtar) के अलावा मृणाल ठाकुर (Mrunal thakur) परेश रावल (Paresh Rawal) सुप्रिया पाठक (Supriya pathak) और नजर आएंगे. Also Read - Naagin Ek Naye Rang Mein: 'नागिन' कृष्णा मुखर्जी ने पीली ड्रेस में कराया फोटोशूट, 'नेवले' ने खोए होश

तूफान (Toofan) में फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) डोंगरी के एक गुंडे की भूमिका निभा रहे हैं, जो एक राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज बनने का सफर तय करता है. परेश रावल (Paresh Rawal) फरहान (Farhan Akhtar) के कोच के किरदार में नजर आए हैं. वह फरहान (Farhan Akhtar) को बॉक्सिंग सिखाते हैं. जिसके बाद फरहान (Farhan Akhtar) नेशनल लेवल पर बॉक्सिंग की रिंग में तूफान मचा देते हैं.