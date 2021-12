Top 10 TV Personalities Of The Week: छोटे पर्दे की दुनिया खूब लाइमलाइट में रहती है. डेली सोप से लेकर रियलिटी शोज तक हमेशा चर्चा में रहते हैं. टीवी की दुनिया के सितारें भी सुर्खियां बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. इस हफ्ते की टॉप टीवी हस्तियों की लिस्ट आ गई है. इस लिस्ट (Top 10 TV Personalities Of The Week) को देखकर हर कोई हैरान रह गया है. एफएमएन रेटिंग ने टॉप 10 टीवी स्टार्स की एक लिस्ट निकाली है जिसपर खूब चर्चा हो रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में बिग बॉस के घर में मौजूद तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) सबसे ऊपर हैं. 823 अंक के साथ तेजस्वी इस हफ्ते की टॉप टीवी पर्सनालिटी बन गई हैं. इसके बाद 821 अंक के साथ फेमस एक्ट्रेस श्रद्धा आर्य (Shraddha Arya) दूसरे नंबर पर है.Also Read - Film Muddy: रेस जीतने के लिए कीचड़ में बेतहाशा भागेंगे 'मडी', टीजर को पहले ही देख चुके हैं करोड़ों लोग

बिग बॉस (Bigg Boss 15) के कई कंटेस्टेंट ने जो टीवी की दुनिया में कई सालों से एक्टिव हैं इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. करण कुंद्रा इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है वहीं शमिता शेट्टी चौथे पायदान पर हैं. बिग बॉस के सबसे चर्चित चेहरे उमर रियाज़ ने इस लिस्ट में पांचवा स्थान पाया है. प्रतीक सहजपाल इस हफ्ते छठे स्थान पर काबिज़ हैं और आयशा सिंह सातवें नंबर पर हैं.

टीवी की टॉप 10 पर्सनालिटीज में आठवां नंबर मशहूर अदाकारा अनुपमा यानी रुपाली गांगुली को मिला है. नकुल मेहता और रश्मि देसाई इस लिस्ट में नौवें और दसवें स्थान पर कायम हैं. इस लिस्ट को देखकर तेजस्वी के फैन्स खूब खुश नज़र आ रहे हैं. अपने चुलबुले अंदाज़ से तेजस्वी ने हर किसी का दिल जीता है. बिग बॉस में भी लोग उनके खेल को पसंद कर रहे हैं.