Top 5 Bollywood Couple who gifted their partners Expensive Items: बॉलीवुड के पावरफुल कपल आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की शादी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कहा जा रहा है कि ये लव बर्ड्स इसी महीने की 17 तारीख को शादी के बंधन में बंध सकते हैं. आलिया और रणबीर की शादी (Alia and Ranbir wedding) के बीच अब बॉलीवुड में उन कपल्स की शादियां सुर्खियों में आ गई हैं, जिन्होंने अपने पत्नियों को महंगे-महंगे गिफ्ट दिए. शादी के बाद कोई भी हसबैंड अपनी पत्नी को गिफ्ट जरूर देता है, अब ये एक परंपरा सी बन गई है. लेकिन आज हम आपको जिन कपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं. उन्होंने गिफ्ट की कीमत को नजरअंदाज कर सिर्फ अपने प्यार की खुशी को ध्यान में रखा. इन गिफ्ट्स की कीमत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.

राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी (Raj Kundra and Shilpa Shetty)

लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा का. शादी के बाद राज ने अपनी खूबसूरत पत्नी को मुंबई में उनका सी-फेसिंग ड्रीम बंगला गिफ्ट किया था. कहा जाता है इसकी कीमत उस समय करीब लगभग 100 करोड़ रुपए थी.



अजय देवगन और काजोल (Ajay Devgan and Kajol)

बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक काजोल और अजय देवगन दोनों ही लाखों दिलों की जान हैं. हालांकि अजय के दिल पर सिर्फ काजोल का ही राज है. यही वजह है कि शादी के बाद अजय ने पत्नी काजोल को करीब 80 लाख रुपए की ऑडी क्यू7 कार गिफ्ट की थी.

आमिर खान और किरण राव (Aamir Khan and Kiran Rao)

शादी के करीब 15 साल बाद किरण राव से अलग होने के बाद इन दिनों आमिर खान सिंगल जिंदगी बिता रहे हैं. आमिर और किरण ने लव मैरिज की थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद आमिर खान ने किरण राव को कथित तौर पर 75 करोड़ रुपए का आलीशान घर गिफ्ट किया था.

निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा (Nick Jonas and Priyanka Chopra)

‘देसी गर्ल’ प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमेरिका में अपने पति निक जोनस के साथ रह रही हैं. हाल ही में मां बनीं प्रियंका चोपड़ा को उनके प्यार निक जोनस ने लगभग 2 करोड़ रुपए की कार गिफ्ट की थी.

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना (Akshay Kumar and Twinkle Khanna)

‘खिलाड़ी कुमार’ यानी एक्टर अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बीच बेहद गहरा प्यार है. अक्षय जहां भी जाते हैं अपनी पत्नी ट्विंकल को साथ ले जाते हैं. दोनों के बीच प्यार ही एक वजह है जो अक्षय ने शादी के बाद ट्विंकल को लग्जरी ‘बेंटले कॉन्टिनेंटल’ कार गिफ्ट की थी. जिसकी कीमत उस समय करीब 3 करोड़ रुपए थी.