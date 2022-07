एक्टर और सिंगर शहनाज गिल ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमे, शहनाज चार्ली पुथ की ‘वी डोंट टॉक अनिमोर’ सहित कुछअमेरिकी हिट सोंग गाती हुई दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्हें वीकेंड का ‘सेव योर टियर्स’ पसंद है. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कहीं से कुछ नहीं सीखा उनके पास फेम और नेम दोनों है. सब कुछ उनके लक से मिला है वो अपने मुश्किल दिनों को याद नहीं करना चाहती.Also Read - कॉफी विद करण सीजन 7 में सितारों को Hamper में मिलेंगी ये महंगी और मजेदार चीजें, जानें क्या होगा खास

Liger Poster: ऊपर से नीचे तक बिना कपड़ों में दिखे Vijay Deverakonda, करण जौहर पर फूटा फैंस का गुस्सा

करण जौहर का सेलिब्रिटी टॉक शो ‘कॉफी विद करण’ अपने नए सीजन के साथ तैयार है. शो 7 जुलाई से ओटीटी पर स्ट्रीम होने जा रहा है. इस बार इस शो में कई फ्रेश कपल नजर आने वाले हैं. कॉफी विद करण के 7वें सीजन में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की पहली जोड़ी नजर आने वाली है. फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में नजर आने वाली यह जोड़ी शो पर आएगी. इस शो के पहले एपिसोड का प्रोमो सामने आ गया है, जिसमें आलिया और रणवीर खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं. Also Read - करण जौहर और सारा को लंदन के रेस्टोरेंट वाले ने एंट्री देने से कर दिया इंकार, दिखाया बाहर का रास्ता!

वेब सीरिज डॉ. अरोड़ा- गुप्त रोग विशेषज्ञ का ऑफिशियल ट्रेलर रीलिज किया गया है. इसके जरिए सोशल मैसेज शेयर किया जाएगा. इसमें कुमुद मिश्रा लीड रोल में हैं. रिलिज के बाद वेब सीरिज को सोनी लीव पर देखा जा सकेगा.

बॉलीवुड के बजरंगी भाई जान के फैंस की कमी नहीं है. पूरे देश में सलमान खान के करोड़ों फोलोअर्स हैं. उनकी कोपी करने वाले लाखों लोग सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे. उनमें से एक आजम अंसारी हैं. आजम सलू के बहुत बड़े फैन हैं और वो उनके स्टाइल में वीडियो बनाते रहते हैं.

हॉलीवुड मूविज लवर्स का मार्वल स्टूडियोज की फिल्मों के लिए अलग ही क्रेज है. ऐसे में मार्वल स्टूडियोज के सभी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. MCU (मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स) सीरीज LOki का अगला सीजन जल्द ही आ रहा है. लोकी सीजन 2 की शूटिंग भी शूरू हो गई है. एक बार फिर टॉम हिडलेस्टन फैंस का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फैन्स भी अपने फेवरेट स्टार को देखने की उत्सुकता जाहिर करते नहीं थक रहे हैं.

#Loki Tom Hiddleston on set of Loki season 2 today in London pic.twitter.com/UzeyoBvSjT

— Veronika Korovay (@DayaVeronika) July 5, 2022