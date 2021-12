Top Web Series of 2021: कोरोना और लॉकडाउन का असर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी गहरा पड़ा है. बीते साल से डिजिटल स्पेस लाइमलाइट में है. बड़ी बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज ने ओटीटी का रास्ता अपनाया है. घर बैठकर लोग अब अपनी मर्ज़ी का कंटेंट चुनना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में डिजिटल दुनिया में लगातार नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं. हर तरह के फ्लेवर की फिल्में और वेब शोज बनाए जा रहे हैं. इस भीड़ में भी कुछ ऐसी वेब सीरीज (Best Web Series of 2021) रही हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है. साल 2021 अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है. इस साल भी आपको खूब कंटेंट परोसा गया. आज हम आपको इस साल की टॉप 5 वेब सीरीज (Top 5 Web Series of 2021) के नाम बताएंगे जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर लंबे समय तक राज किया. इन वेब सीरीज ने ओटीटी के रुतबे को बढ़ाया है. आइए एक नज़र डालते हैं लिस्ट पर:Also Read - इस हॉट एक्ट्रेस को आखिर पानी में बार-बार क्यों नहलाते थे फिल्म डायरेक्टर? सुनकर हैरान हो गए लोग

आर्या 2 (Aarya 2): बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सुष्मिता सेन के कमबैक को लोगों ने बेहद पसंद किया. साल 2020 में इस सीरीज का पहला पार्ट आया था और इस साल इस सीरीज की दूसरी क़िस्त सामने आई है. आर्या 2 में सुष्मिता सेन ने अपने दमदार किरदार और ज़बरदस्त अदाकारी से सबको हैरान किया है. इस सीजन में भी वैसा ही रोमांच नज़र आता है जैसा पहला सीजन में था. सुष्मिता ने सीरीज में एक महिला डॉन का किरदार निभाया है.

द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2): इस वेब सीरीज का भी दूसरा पार्ट खूब लाइमलाइट में रहा. लोगों ने द फैमिली मैन 2 पर भी खूब प्यार लुटाया. मनोज बाजपेयी ने अपने अभिनय से पूरी कहानी का लेवेल बढ़ा दिया. थ्रिल और रोमांच से भरपूर इस सीजन में आतंकी राजी के किरदार में सामंथा रुथ प्रभु ने भी सबको हैरान कर दिया.

एस्पिरेंट्स (Aspirants): ओटीटी की दुनिया में इस साल एस्पिरेंट्स सीरीज ने अपने झंडे गाड़े हैं. युवा वर्गों ने इस सीरीज को दिल से लगाया है. यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जिंदगी के उतार-चढ़ावों से सजी एस्पिरेंट्स सीरीज को इस साल की टॉप वेबसीरीज का भी अवॉर्ड मिल चुका है. वेब सीरीज में कुल पांच एपिसोड हैं और हर एपिसोड The Viral Fever (TVF) के यू-ट्यूब पर मौजूद है.

ग्रहण (Grahan): डायरेक्टर रंजन चंदेल (Ranjan Chandel) की वेब सीरीज ग्रहण की कहानी इस साल चर्चा में रही. डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज ग्रहण की कहानी बोकारो में हुए 1984 के सिख दंगों के इर्द गिर्द बुनी गई है. इस सीरीज के हर किरदार ने अपने अभिनय से लोगों के होश उड़ाए हैं. अंशुमान पुष्कर, वामिका गब्बी, पवन मल्होत्रा, जोया हुसैन जैसे कलाकार इस सीरीज के हिस्सा हैं.

रे (Ray): फिल्ममेकर सत्यजीत रे की कहानियों पर आधारित इस वेब सीरीज को अलग अलग एपिसोड्स में बांटा गया है. मनोज बाजपेयी, अली फजल, हर्षवर्धन कपूर और केके मेनन ने अलग अलग कहानियों में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. इस साल इस सीरीज ने भी खूब नाम कमाया है. लोगों की ‘रे’ की कहानी को प्रदर्शित करने का यह तरीका पसंद आया.