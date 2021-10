Top Entertainment News 29 October 2021: एंटरटेनमेंट जगत में आज काफी कुछ खास है, जहां एक तरफ कल शाहरुख के बेटे को जेल से बेल मिल गई है. वहीं दूसरी तरफ इस केस में फंसी अनन्या पांड ने फिर से काम पर लौटने का मन बना लिया है. ऐसे में दिन भी मनोरंजन जगत में खबरों के लिहाज से काफी अहम होने वाला है, तो ऐसे में आइए एक नजर कुछ बड़ी खबरों पर.Also Read - Vicky Kaushal ने सोशल मीडिया पर शेयर की ये खास फोटो, फैंस ने कहा, 'होने वाली शादी मुबारक हो'!

पिता की तरह फैंस के किया हाय

जैसे ही आर्यन खान की जमानत याचिका मंजूर होने की खबर सामने आई, वैसे ही कुछ देर बार अबराम खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो में अबराम खान, पिता शाहरुख खान के फैन्स और पैपराजी को देखकर हाथ हिलाते दिख रहे हैं. Also Read - सफेद जालीदार ड्रेस पहनकर पानी में उतरी Rashami Desai, अदाएं देखकर धड़क उठा फैंस का दिल- Viral Pictures

#WATCH | Earlier visuals from actor Shah Rukh Khan’s residence ‘Mannat’ in Mumbai after the grant of bail by Bombay High Court to his son Aryan in the drugs-on-cruise case pic.twitter.com/nCtoT7KuEf

— ANI (@ANI) October 28, 2021