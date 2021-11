Top Entertainment News Headlines 18 November 2021: फिल्मी दुनिया और छोटे पर्दे में हमेशा हलचल मची रहती है. बॉलीवुड जगत में जहां एक तरफ शादी का माहौल है वहीं पर्दे पर और ओटीटी पर फिल्मों का अंबार लगने वाला है. ऐसे में टॉप एंटरटेनमेंट न्यूज़ के ज़रिए जानिए मनोरंजन जगत में बीते रोज़ क्या सब रहा खास. आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अहम सुर्ख़ियों पर.Also Read - Urfi Javed ने रेड ड्रेस में फ्लॉन्ट की अपनी हॉट बॉडी, बोल्ड तस्वीरें देखकर छूटे फैंस के पसीने- Pictures

कार्तिक करेंगे आज करेंगे धमाका

कार्तिक की फिल्म धमाका (Dhamaka) नेटफ्लिक्स पर कल यानि की 19 नवम्बर को आने वाली है. इस फिल्म में पहली बार कार्तिक किसी रिर्पोटर और एंकर के किरदार में नजर आएंगे बता दें कि फिल्म का निर्देशन राम माधवानी ने किया है, इस फिल्म में मृणाल ठाकुरस्पेशल एपीयरेंस कर रही हैं.

अभिषेक बच्चन की ‘बॉब बिस्वास’ का लुक वायरल

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तले बनी फिल्म 'बॉब बिस्वास' (Bob Biswas) को डायरेक्ट करेंगी. यह फिल्म सुजॉय घोष की 2012 की थ्रिलर, 'कहानी' के बॉब बिस्वास किरदार का स्पिन ऑफ है और इसका पहलe लुक जारी हो गया है यह फिल्म 3 दिसंबर, 2021 में ओटीटी प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज होगी.



क्रिस्टल डिसूजा ने मुंबई में खरीदा आलीशान अपार्टमेंट

क्रिस्टल डिसूजा (Krystle D'Souza) ने हाल ही में टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े अपने करीबी दोस्तों के लिए एक हाउस पार्टी होस्ट की थी. दरअसल ये पार्टी इसलिए थी कि उन्होंने हाल ही में नया घर लिया है. एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने क्रिस्टल डिसूजा के घर की खूबसूरत फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए, एकता ने क्रिस्टल डिसूजा (Krystle D'Souza) को उनके नए घर के लिए शुभकामनाएं दीं हैं.

हेमा मालिनी-प्रसून जोशी को ‘पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर’ अवॉर्ड

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी (Hema Malini) और गीतकार, स्क्रीन राइटर और राइटर प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) को 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (International Film Festival Of India) में सम्मानित किया जाएगा. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन इस साल 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में किया जाना है.

Hema Malini and Prasoon Joshi will be honoured with the ‘Indian Film Personality of the Year’ award at the International Film Festival of India (IFFI) to be organised between Nov 20 & Nov 28 in Goa: I&B Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/cq34DskVet

