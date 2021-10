Top Entertainment News Headlines: बॉलीवुड और छोटे पर्दे की कहानी हमेशा सुर्ख़ियों में होती हैं. फिल्मी दुनिया में हमेशा न कुछ न कुछ ज़रूर होता है. टॉप एंटरटेनमेंट न्यूज़ के ज़रिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, समेत मनोरंजन की दुनिया में क्या रहा खास. आइए एक नज़र डालते हैं कुछ अहम हेडलाइंस पर:Also Read - Fardeen Khan की पत्नी का हुस्न आग उगलता है, फिल्मी हसीनाएं जल जाएंगी...इस मशहूर एक्ट्रेस की बेटी हैं- Photos

शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा पर किया 50 करोड़ का मानहानि का केस Also Read - Kaun Banega Crorepati 13: सोनू निगम और शान हॉटसीट पर आएंगे नज़र, इन गानों से सजेगी महफ़िल

राज कुंद्रा अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे. इस दौरान कई एक्ट्रेस और मॉडल्स ने राज कुंद्रा पर आरोप लगाया था. अब कपल ने शर्लिन चोपड़ा पर मानहानि का केस दर्ज करा दिया है. शिल्पा और राज ने शर्लिन पर 50 करोड़ रुपये का मानहानि का केस दर्ज किया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि शर्लिन के आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं. Also Read - शिल्‍पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ ठोका 50 करोड़ का मानहानि का केस, FIR के जवाब में पलटवार

स्पाई थ्रिलर ‘धाकड़’ से कंगना ने शेयर किया अपना लुक

कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि उनकी एक्शन से भरपूर जासूसी थ्रिलर, ‘धाकड़’ 8 अप्रैल, 2022 को रिलीज हो रही है. उन्होंने फिल्म से अपना लुक भी साझा किया है.

‘स्पेशल ऑप्स 1.5’ हिम्मत सिंह के शुरूआती वर्षों की कहानी बताएगी

लोकप्रिय डिज्नी प्लस हॉटस्टार जासूसी थ्रिलर ‘स्पेशल ऑप्स’, ‘स्पेशल ऑप्स 1.5: द हिम्मत स्टोरी’ शीर्षक के साथ वापसी कर रही है. इसका ट्रेलर मंगलवार को जारी किया गया था, यह श्रृंखला एजेंट हिम्मत सिंह के प्रारंभिक वर्षों की कहानी बताएगी.

जातिगत टिप्पणी मामले में अभिनेत्री युविका चौधरी गिरफ्तार, फिलहाल जमानत पर रिहा

जातिगत टिप्पणी मामले में अभिनेत्री युविका चौधरी (Yuvika Chaudhary) को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने एक्ट्रेस से 3 घंटे पूछताछ करने के बाद औपचारिक जमानत पर छोड़ दिया है. दरअसल, युविका पर आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की है.

Mahima Chaudhary ने खोला बॉलीवुड में ‘वर्जिनिटी’ का राज़

महिमा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले महिमा ने कहा कि पहले फिल्ममेकर्स ‘वर्जिन’ हीरोइनों को अपनी फिल्मों में कास्ट किया करते थे. मगर अब चीज़ें बदल गई हैं.

Akshay Kumar की फिल्म ‘ओह माय गॉड 2’ में फिर से भगवान राम का रोल निभाते हुए नजर आएंगे Arun Govil

अरुण गोविल (Arun Govil) अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ‘ओह माय गॉड’ (Oh My God) के सीक्वल ‘ओह माय गॉड 2’ (Oh My God 2) में प्रभु श्रीराम का रोल निभाते दिखेंगे और इसपर मुहर भी लग चुकी है.

सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘धमाका’ का ट्रेलर लॉन्च, ओटीटी पर होगी रिलीज

कार्तिक (Kartik Aaryan) कुछ समय से रोमांटिक-कॉमेडी स्पेस पर राज करते आये है, लेकिन वो पहली बार सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर फिल्म में नजर आएंगे फिल्म में कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) पत्रकार अर्जुन पाठक की भूमिका निभा रहे हैं. ट्रेलर में कार्तिक (Kartik Aaryan) काफी इंटेंस रोल में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म के निर्देशक राम माधवानी हैं.

Sardar Udham फिल्म के लिए विक्की कौशल ने खाए कोड़े! शेयर की PHOTO

विक्की कौशल अपनी फिल्म सरदार उधम सिंह को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर ने शूटिंग के दौरान की अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें वे जख्मी नजर आ रहे हैं.

Bigg Boss 15: सोते हुए Karan Kundrra ने नींद में Tejasswi Prakash को खींचा

माइशा अय्यर और ईशान सहगल के बाद इस गेम शो में टीवी स्टार करण कुंद्रा ( Karan Kundrra) और तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) की जोड़ी बनती दिख रही है. अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें तेजस्वी प्रकाश सोते हुए करण कुंद्रा की पीठ पर बैठकर उन्हें प्यार से जगाती दिख रही हैं.