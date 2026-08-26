'Toxic' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख फैंस हुए गदगद, यश की एक्टिंग और फाइट सीन्स की जमकर तारीफ

Toxic movie review: यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'Toxic: A Fairytale for Grown-Ups' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया पर फैंस यश की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन सीन्स और कियारा आडवाणी के अभिनय की तारीफ कर रहे हैं.

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यश की फिल्म ‘Toxic: A Fairytale for Grown-Ups’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंचे दर्शकों ने यश की एक्टिंग और फाइट सीन्स की जमकर तारीफ की

कई दर्शकों को फर्स्ट हाफ ज्यादा मजेदार लगा, जबकि कुछ ने सेकंड हाफ को बेहतर बताया

सोशल मीडिया पर भी यश की स्क्रीन प्रेजेंस और कियारा आडवाणी के अभिनय की खूब सराहना हो रही है

लंबे समय से साउथ एक्टर यश के फैंस उनकी फिल्म Toxic: A Fairytale for Grown-Ups’ का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार बुधवार को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शक काफी पंसद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है. इस फिल्म से ‘KGF: Chapter 2’ के बाद यश की बड़े पर्दे पर वापसी हुई है.

फाइट सीन्स की जमकर हो रही है तारीफ-

सिनेमाघरों में दर्शकों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है. फिल्म को देखने वालों में युवा ज्यादा हैं. सिनेमाघरों से बाहर निकलने के बाद हर कोई फाइट सीन्स की जमकर तारीफ कर रहा है. साथ ही, यश के काम की जमकर सराहना की. एक दर्शक ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा, “फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए थे. फिल्म हम सभी को बहुत अच्छी लगी. मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आज तक किसी को भी इतने एक्शन सीन कभी भी बॉलीवुड में देखने को नहीं मिले होंगे. फिल्म में बहुत सराहनीय काम किया गया है, प्रेजेंटेशन से लेकर निर्देशन सब कुछ अच्छा था.”

उन्होंने सभी एक्टर्स के काम की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, “यश समेत सभी कलाकारों ने काम अच्छा किया है. आप शुरू के 5-10 मिनट बाद ही समझ जाओगे कि मूवी आपको कहां ले जाने वाली है. हालांकि, फर्स्ट हाफ ज्यादा मजेदार है.”

यश की शानदार एक्टिंग-

एक और दर्शक ने यश के अभिनय की प्रशंसा करते कहा, “यश की एक्टिंग बहुत मजेदार है. फिल्म में सभी अभिनेत्रियों ने अच्छा काम किया है. इसके एक्शन सीन्स शानदार थे.” एक दर्शक ने यश की तारीफ करते हुए कहा कि फिल्म तो काबिले तारीफ थी, लेकिन मुझे यश का काम भी काफी पसंद आया, मैं यश का फैन हूं.

एक लड़की ने फिल्म की तारीफ करते हुए कहा, “फिल्म बहुत शानदार थी. यश समेत सभी कलाकारों ने शानदार अभिनय किया है. फर्स्ट हाफ ज्यादा मजेदार था. ”

एक दर्शक को कियारा आडवाणी का काम काफी पसंद आया. उन्होंने कहा, “फिल्म बहुत शानदार थी यश ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन मुझे कियारा आडवाणी का काम बहुत अच्छा लगा.”

एक अन्य दर्शक ने कहा, “फिल्म अच्छी है, हां थोड़ी सी जटिल है अगर कोई इसे अच्छे से देखेगा तो समझ में आएगी. मुझे सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा लगा था, फर्स्ट हाफ समझना थोड़ा मुश्किल था.”

सोशल मीडिया पर भी लोग फिल्म की दमकर तारीफ कर रहे हैं. एक प्रशंसक ने पोस्ट कर लिखा कि, “यश की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत दमदार है और शानदार बैकग्राउंड म्यूज़िक (BGM) उनके दृश्यों को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है. यह पूरी तरह से उन्हीं का शो है. सीटियां बजाने लायक.

It’s INTERVAL… #YASH has a BOSSY screen presence and the terrific BGM elevates his scenes to next level. It’s his show all the way. Whistle-worthy dialogues/scenes, a lot of violence and enough dose of intimacy (which audience expected). So far engaging & intriguing. #TOXIC — Aavishkar (@aavishhkar) August 26, 2026

एक और दर्शक ने फिल्म की महिला किरदारों और कियारा आडवाणी के अभिनय की तारीफ की. उन्होंने लिखा, ‘टॉक्सिक अपने आप में एक अलग दुनिया है, लीडिंग लेडीज के रोल बहुत मजबूत हैं. फिल्म भावनाओं और एहसासों से भरी हुई है, कियारा कमाल हैं.’

Just completed 1st half. Toxic is a different world in itself. Leading ladies have solid roles, movie runs high on emotions and feelings. Kiara is fantastic. Circus action seq Itself is worth my ticket money.

Remember this is not a regular commercial film. #Toxicthemovie — Arun (@KfiTalks) August 26, 2026

(INPUT-आईएएनएस)