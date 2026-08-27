Toxic Box office Collection: यश की 'Toxic' ने रचा इतिहास, ₹140.75 करोड़ की तूफानी वर्ल्डवाइड ओपनिंग से थर्राए सिनेमाघर!

Toxic Box office Collection: यश ने गीतू मोहनदास की फ़िल्म के साथ कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल की है.

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Yash, Kiara Advani starrer Toxic sparks ticket price craze (PC: Twitter)

Toxic Box office Collection: गीतू मोहनदास की यश-स्टारर फ़िल्म ‘टॉक्सिक’ ने सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफ़िस पर पहले दिन ज़बरदस्त कमाई की है. ‘A’ रेटिंग वाली इस फ़िल्म ने उन सभी अनुमानों को गलत साबित कर दिया, जिनमें भारत में इसकी शुरुआती कमाई लगभग 80-85 करोड़ (नेट) और दुनिया भर में 110 करोड़ (ग्रॉस) रहने की बात कही गई थी. आख़िरकार, ‘टॉक्सिक’ ने देश में 100 करोड़ और दुनिया भर में 140 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

‘Toxic’ बॉक्स ऑफ़िस अपडेट

‘Toxic’ से पूरे भारत में ज़बरदस्त शुरुआत की उम्मीद थी लेकिन इतनी ज़्यादा उम्मीदों के बावजूद, ‘Toxic’ ने बहुत तेज़ी से कमाई की है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फ़िल्म ने रिलीज़ के दिन पूरे भारत में 101 करोड़ नेट (₹120 करोड़ ग्रॉस) की कमाई की है. इसमें फ़िल्म के हिंदी वर्ज़न का बड़ा योगदान रहा, जिसने 55 करोड़ कमाए. कन्नड़ वर्ज़न काफ़ी पीछे रहा और अच्छी ऑक्यूपेंसी के बावजूद 25 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया. तेलुगु डब्ड वर्ज़न ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और उस दिन 11 करोड़ नेट कमाए. यह फ़िल्म इस साल घरेलू बाज़ार में किसी भारतीय फ़िल्म की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फ़िल्म बनी इससे आगे सिर्फ़ ‘Dhurandhar 2’ थी, जिसने 103 करोड़ की ऐतिहासिक शुरुआत की थी.

विदेशी बाज़ार में ‘Toxic’

हालांकि, विदेशी बाज़ार में ‘Toxic’ को वैसी पकड़ नहीं मिली जैसी ‘Dhurandhar 2’ और ‘Pathaan’ को मिली थी. इसने विदेश में अपने पहले दिन $2 मिलियन से कुछ ज़्यादा की कमाई की फिर भी, यह फ़िल्म को दुनिया भर में 140 करोड़ की ओपनिंग-डे ग्रॉस कमाई दिलाने के लिए काफ़ी था, जो कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई है.

भारतीय फ़िल्मों की अब तक की टॉप-15 ओपनिंग

‘टॉक्सिक’ की पहले दिन की कमाई इतनी थी कि यह भारतीय फ़िल्मों की अब तक की टॉप-15 ओपनिंग में शामिल हो गई. भारत में शानदार प्रदर्शन की बदौलत, गीतू मोहनदास की यह फ़िल्म ‘पठान’ (104 करोड़), ‘एनिमल’ (116 करोड़), ‘आदिपुरुष’ (127 करोड़) और ‘जवान’ (129 करोड़) जैसी बड़ी फ़िल्मों की ग्लोबल ओपनिंग कमाई को पीछे छोड़ने में कामयाब रही. यह यश के अपने 164 करोड़ के रिकॉर्ड से पीछे रह गई, जो चार साल पहले ‘KGF चैप्टर 2’ ने बनाया था। साथ ही, यह साल की सबसे बड़ी ओपनिंग – ‘धुरंधर 2’ के 205 करोड़ से भी काफी पीछे रह गई.