Toxic Teaser X Review: 'धुरंधर 2' का काम तमाम कर देगी यश की फिल्म! क्लीन शेव में खूंखार लुक देख बोले लोग- अब आएगा मज़ा

Toxic Teaser X Review: साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का टीजर रिलीज हो गया है. इसे इस साल की ब्लाकबस्टर फिल्म बताया जा रहा है. अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने फिल्म का टीजर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, “अब धमाल मचने वाला है. फिल्म टॉक्सिक टीजर- हिंदी अब रिलीज हो चुका है. टॉक्सिक 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

एक्शन से भरपूर है फिल्म

1 मिनट 55 सेकंड का टीजर पूरी तरह से एक्शन और इंटेंस ड्रामा से भरा हुआ है. टीजर की शुरुआत यश के किरदार राया को यह बताते हुए होती है कि यह जंग अलग है. शुरुआत में लड़ाई के साथ कभी सर्कस का माहौल नजर आता है, तो कभी ईस्ट एशियन स्टाइल का बैकग्राउंड दिखता है.

एक्स पर फैंस का रिएक्शन

यश की इस फिल्म के टीज़र फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. X पर फैंस लगातार टीजर को लेकर रिव्यू शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “KGF के बाद यश का यह सबसे खतरनाक अवतार है.” वहीं दूसरे ने कमेंट किया, “19 मार्च को थिएटर हिलने वाले हैं.” कई फैंस ने तो यहां तक कह दिया कि यह फिल्म ‘धुरंधर 2’ की तरह बॉक्स ऑफिस पर सब कुछ तहस-नहस कर देगी.

पूरी फिल्म में बस यश ही यश

टीजर को देखकर फिल्म को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कहानी यश के किरदार ‘राया’ के इर्द-गिर्द घूमती है. वहीं, इसका सबसे बड़ा आकर्षण यश का जबरदस्त लुक और ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका फैंस कई समय से इंतजार कर रहे थे. इस बार वे पूरी तरह नए अंदाज में नजर आए हैं.

इससे पहले फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म में महिला पात्रों के किरदार रिवील कर दिए थे. इनमें कियारा आडवाणी ने नादिया का किरदार निभाया है, हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के रोल में हैं, नयनतारा गंगा के किरदार में दिखेंगी, तारा सुतारिया रेबेका की भूमिका में हैं और रुक्मिणी वसंत मेलिसा के किरदार में नजर आएंगी.

कई भाषाओं में शूट हुई है फिल्म

फिल्म को एक साथ कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट किया गया है. हिंदी, तमिल, तेलुगु, और मलयालम जैसी भाषाओं में डबिंग भी की जाएगी. ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

फिल्म में क्या है खास?

नेशनल अवार्ड विजेता गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित फिल्म में एक्शन, स्टाइल और वर्ल्ड-क्लास विजुअल्स का भरपूर मिश्रण देखने को मिलेगा. वहीं, हाई-ऑक्टेन एक्शन हॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर जेजे पेरी ने नेशनल अवार्ड विजेता जोड़ी अंबरिव और केचा खाम्फाकडी के साथ कोरियोग्राफ किया है.

