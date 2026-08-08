Toxic Trailer: 'टॉक्सिक' का धमाकेदार ट्रेलर हुआ रिलीज, खूंखार अवतार में नजर आए यश, एक्ट्रेसेस भी दिखीं हटके

Toxic Trailer Released: 'टॉक्सिक' का धमाकेदार ट्रेलर अब रिलीज हो गया है और फैंस का इंतजार भी खत्म अब हो गया है.

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Toxic Trailer Released: कन्नड़ सुपरस्टार यश अपनी एक्टिंग और लुक से लोगों के दिल को जीत लेते हैं. आपको बता दें फैंस उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जो अब खत्म हो गया है. उनका अब धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया धमाल ही मच गया है और लोग इसको काफी ज्यादा प्यार भी दे रहे हैं. अब लोग फिल्म को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इस ट्रेलर की लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं. आपको ये बता दें अब ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फैंस को अब फिल्म देखने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है. फिल्म में यश एक बेहद अलग अवतार में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर देखकर ही लग रहा है कि फिल्म कितनी ही अच्छी होने वाली है. आइए आपको बताते हैं.

ट्रेलर में दिखा यश का अलग अंदाज

आपको बता दें ट्रेलर में यश का एक अलग अंदाज देखने के लिए मिल रहा है और सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफें भी कर रहे हैं. दर्शकों ने इससे पहले ‘KGF’ में एक जबरदस्त एक्शन अवतार उनका देखा था, लेकिन ये अवतार उन सभी से काफी ज्यादा हटके है. ट्रेलर में उनका किरदार काफी रहस्यमय, खतरनाक और स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहा है. फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पर आते ही सोशल मीडिया एकदम से छा गया है. फिल्म के ट्रेलर में सस्पेंस और थ्रिल भी जबरदस्त आपको देखने के लिए मिल सकता है.

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एक्ट्रेसेस का भी दिखा एक अलग अंदाज

आपको बता दें ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में एक्ट्रेसेस कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा का भी किरदार काफी ज्यादा अलग देखने के लिए मिल रहा है. कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया दोनों ही एक्ट्रेस के साथ कमाल की केमिस्ट्री भी आपको देखने के लिए मिल सकती है. फिल्म में हाई ऑक्टेन सीक्वेंस के साथ ही रोमांस का तड़का भी आपको भरपूर देखने के लिए मिलेगा. हर अभिनेत्री का लुक और स्क्रीन प्रेजेंस कहानी में अलग ही तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा.

सोशल मीडिया पर चर्चा

आपको बता दें ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म को लेकर अब चर्चा लोगों के बीच काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है. यश के फैंस लंबे समय से फिल्म की झलकियों का इंतजार कर रहे थे वो अब खत्म हो गया है, लेकिन अब फिल्म का इंतजार भी कर रहे हैं. ट्रेलर में दिखाए गए एक्शन फैंस को काफी ज्यादा पसंद आए हैं.