The Traitors 2: मल्लिका के इनबॉक्स में टॉम क्रूज़ का सीक्रेट मैसेज! एक्ट्रेस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

The Traitors 2 Mallika Sherawat On Tom Cruise: मल्लिका शेरावत ने हॉलीवुड के एक बड़े स्टार के बारे में चौंकाने वाला दावा किया है. फ़िलहाल रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ में नज़र आ रहीं इस एक्ट्रेस ने कहा है कि टॉम क्रूज़ उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें अक्सर मैसेज भेजते रहते हैं. यह बात शो के हालिया एपिसोड में हुई बातचीत के दौरान सामने आई, जिसमें मल्लिका ने ‘मिशन: इम्पॉसिबल’ स्टार के साथ अपने कथित कनेक्शन के बारे में बात की है.
टॉम उन्हें सोशल मीडिया पर पर्सनल मैसेज करते हैं
मल्लिका शेरावत ने एक बार फिर अपने एक बड़े दावे से सबका ध्यान खींचा है. ‘द ट्रेटर्स 2’ के हालिया एपिसोड में, उन्होंने हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज़ के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की है. मल्लिका ने दावा किया कि टॉम उन्हें सोशल मीडिया पर पर्सनल मैसेज करते हैं और यहां तक कहा कि ‘मिशन: इम्पॉसिबल’ स्टार उन्हें पसंद करते हैं (उन पर क्रश है).
टॉम क्रूज़ को भी मुझ पर क्रश हुआ है
यह सब तब शुरू हुआ जब साथी कंटेस्टेंट आदित्य कुलश्रेष्ठ ने मल्लिका से पूछा, “क्या आपको कभी किसी पर क्रश हुआ है? या फिर हर किसी को आप पर क्रश रहा है. इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया, ‘हर किसी को मुझ पर क्रश रहा है. हाल ही में टॉम क्रूज़ को भी मुझ पर क्रश हुआ है. मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, अगर मेरे पास फ़ोन होता, तो मैं आपको उनके वीडियो दिखाती.’ जब आदित्य ने पूछा कि क्रूज़ ने उन्हें किस तरह के वीडियो भेजे थे, तो मल्लिका ने अपनी बातचीत के बारे में थोड़ी जानकारी दी और उन्होंने कहा, ‘नहीं, जब हम साथ में पार्टी वगैरह कर रहे थे, वह बहुत शानदार हैं’.
मल्लिका शेरावत का व्हाइट हाउस क्रिसमस डिनर
मल्लिका ने पहले भी अमेरिका की मशहूर हस्तियों से जुड़े एक यादगार अनुभव के बारे में बताया है. व्हाइट हाउस में क्रिसमस डिनर के लिए न्योता मिलने पर एक्ट्रेस ने अपनी खुशी ज़ाहिर की थी. इस मौके को बिल्कुल अवास्तविक बताते हुए मल्लिका ने इंस्टाग्राम पर इवेंट की तस्वीरें शेयर कीं थी. तस्वीरों में वह व्हाइट हाउस की शानदार क्रिसमस सजावट के बीच, चमकती लाइटों और सजे-धजे क्रिसमस ट्री के साथ पोज़ देती नज़र आईं थी. एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिसेप्शन में शामिल लोगों को क्रिसमस और नए साल की बधाई दे रहे थे और मेहमानों के बीच मल्लिका भी दिखाई दे रही थीं
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