मुंबई: विवादास्पद रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस’ का हालिया सीजन कथित तौर पर 15 फरवरी को खत्म होगा. चर्चाएं थीं कि शो के निर्माता इसे दो और हफ्ते तक खींचना चाहते हैं, लेकिन एक नए रपट में यह सुझाया गया है कि इसका समापन फरवरी के बीच में होगा. एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, “यह तय नहीं है कि शो को और दो हफ्ते खींचा जाएगा. चर्चा है कि फिनाले 15 फरवरी को होगा.”

Kaise tucche logo ke muh lagna padta hai salman ko

These 2 rs so called celebs should be thankful that they got a platform to share with India’s Biggest Superstar#BB13 #BiggBoss13 #Biggboss

pic.twitter.com/IQGOl2Ft1y

— ً (@BadassRadhe) January 17, 2020