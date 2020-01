ग्रैमी अवॉर्ड्स के दौरान प्रियंका चोपड़ा डीप नेक वाली ड्रेस में काफी हॉट लग रही थीं. हालांकि कुछ लोगों को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया और उन्होंने प्रियंका को ट्रोल कर दिया. वहीं उनके पति निक जोनास की एक हरकत ने भी लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया. दरअसल, जब फोटो क्लिक की जा रही थी तभी लोगों को उनके दांत में कुछ हरे रंग का फंसा हुआ सा दिखाई दिया. जिसे देखकर लोगों ने निक की टांग खिंचाई शुरू कर दी. निक ने भी इसका मजाकिया अंदाज में जवाब दिया कहा- ‘कम से कम अब आप सभी लोगों को पता है कि मैं ग्रीन चीजें खाता हूं.’

nick jonas with spinach in his teeth is my favorite part of the whole show#GrammyAwards pic.twitter.com/fPPlX1B5wP

— Heather Wismer (@happykid) January 27, 2020