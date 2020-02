टीवी से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाली मौनी रॉय सोशल मीडिया पर हॉट तस्वीरें और वीडियो शेयर करके फैंस की उत्सुकता बनाई रखती हैं. हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं. फोटोज में मौनी ने चीता प्रिंट वाली फुल स्लीव्स लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई है. फोटोज में मौनी ने अपने बालों में ब्लॉन्ड कलर भी कराया है. इसके साथ ही मौनी ने इन फोटोज को शेयर करने के साथ ही लिखा For JOY on a Sunday. इसके अलावा मौनी ने लिखा “If I were a girl in a book, this would all be so easy.

बता दें कि Mouni Roy टीवी की दुनिया की नागिन शिवन्या और देवो के देव महादेव में सती के रोल की वजह से जानी जाती हैं. Mouni Roy का जन्म 28 सितंबर 1985 को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक बंगाली फैमिली में हुआ था. Mouni Roy ने अपनी कैरियर की शुरूआत वर्ष 2007 में आई एकता कपूर की टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से की. मौनी रॉय ने कई फेमस टीवी सीरियल कस्तूरी, देवों के देव महादेव, नागिन,नागिन 2, टशनएइश्क, जूनून, ऐसी नफरत तो कैसा इश्क, नागिन 3, कृष्णा चली लंदन, झलक दिखला जा 9, एक था राजा एक थी रानी में काम की हैं. उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है.