Amitabh Bachchan Birthday: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Birthday) का आज जन्मदिन है. उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में जन्मे अमिताभ बच्चन आज हिंदी सिनेमा के एक मज़बूत स्तंभ हैं. फिल्म ‘सात हिंदुस्तानी’ से बॉलीवुड में कदम रखने वाले इस हरफनमौला अभिनेता ने अपने जज़्बे और हौसलों से युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरित किया है. बर्थडे से पहले बिग बी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसे देखकर सब दंग रह गए. Also Read - अजय देवगन से लेकर शिल्पा शेट्टी तक, कुछ इस अंदाज़ में फ़िल्मी हस्तियों ने किया 'शहंशाह' को बर्थडे विश

अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों को अपने काम का ब्योरा देकर व्यस्तता से अवगत कराया. अभिनेता ने अपने इंस्टग्राम पर रिकॉर्डिग स्टूडियो से एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह माइक के सामने बैठकर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं. तस्वीर में वह ट्रैक सूट और फेस मास्क पहने नजर आ रहे हैं. उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, “केबीसी के लिए 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक काम किया और अब उसके बाद मैं रिकॉर्डिग कर रहा हूं.”

T 3687 – .. your generosity and love be the greatest gift for me for the 11th .. I cannot possibly ask for more ..🙏 pic.twitter.com/Val1wZCMNh

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 10, 2020