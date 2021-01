Tridha Choudhary and Bobby Deol In Aashram 3: सीजन 1 और सीजन 2 की जबरदस्त क़ामयाबी के बाद अब शो के मेकर्स आश्रम की सीरीज 3 को भी भुनाने की तैयारी में हैं. प्रकाश झा (Prakash Jha) द्वारा निर्देशित वेब सीरीज में त्रिधा चौधरी ने जमकर बोल्ड सीन दिए थे. काशीपुर वाले बाबा के किरदार में बॉबी देओल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था. अब दर्शक ये जानने को बैचेन हैं कि इस सीजन के तीसरे पार्ट की शूटिंग कब शुरू होने वाली है. Also Read - कपिल शर्मा एक साल में इतना जमा कराते हैं टैक्स, लोग सुनकर हो गए हैरान

इसमें किरदार कौन से होंगे और ये रिलीज कब होगी. इन सबके जवाब में प्रकाश झा ने कहा कि शूटिंग की प्लानिंग लगभग पूरी हो चुकी है. बस सब ठीक होता है तो शूटिंग का शेड्यूल तय किया जाएगा. आश्रम के पहले सीजन को अयोध्या में शूट किया गया था. अब देखते हैं इसका एंड कहां शूट किया जाएगा. Also Read - कियारा आडवाणी की हॉट तस्वीरें कहती हैं एक ही बात, बस! इस चीज को करें फॉलो फिर देखिए कमाल

बात करें त्रिधा चौधरी और बॉबी के हॉट और इंटीमेट सीन की तो एक्ट्रेस ने बताया कि ये बेडरूम सीन काफी मुश्किल से शूट किए गए थे. इतने सीनियर एक्टर के सामने इस तरह से परफार्म करना बहुत ही मुश्किल था. त्रिधा ने बताया कि लोग मुझे बबीता के नाम से ट्रोल भी करते हैं. लेकिन मुझे कभी ये अच्छा भी लगता है कि वे मुझे मेरे किरदार से जानते हैं. Also Read - Anushka Sharma Maternity Photoshoot: अनुष्का शर्मा ने बिकिनी में बेबी बंप किया फ्लांट, मां बनने से पहले सहेज ली यादें

त्रिधा ने इस बात को माना कि बॉबी देओल के साथ इंटीमेट सीन फिल्माने से पहले वे डरी हुईं थीं. नर्वस थीं. लेकिन कहीं न कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा था कि बॉबी उनके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे.