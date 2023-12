Hindi Entertainment Hindi

'Animal' में तृप्ति डिमरी संग इंटीमेट होने के बाद रणबीर ने क्या सवाल किया था?

Ranbir Kapoor And Tripti Dimri- एनिमल एक्टर रणबीर कपूर के बारे में उनकी को-स्टार तृप्ति डिमरी ने कई खुलासे किए हैं.

Ranbir Kapoor Asked this Thing To Tripti Dimri After Intimate Scene: रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल(Animal) बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर गजब की कमाई कर रही है. खासकर संदीप वांगा की इस फिल्म में रणबीर कपूर और तृप्ति डिमरी का इंटिमेट सीन सुर्खियों में बना हुआ है. इस सीन के सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद तृप्ति लगातार फिल्म के बारे में बात करती नज़र आ रही हैं रणबीर संग इस सीन को फिल्मान से पहले तृप्ति काफी घबराई हुई थीं. इस बात का जिक्र उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया है. तृप्ति ने बताया कि वे काफी नर्वस थी लेकिन रणवीर कपूर ने उन्हें अपने नेचर से काफी कम्फर्टेबल कर दिया. यही नहीं ये इंटीमेट सीन फिल्माने के बाद रणबीर ने उनसे एक बात पूछी थी.

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में तृप्ति ने बताया कि सीन के दौरान रणबीर एक्ट्रेस से हमेशा पूछते हो ठीक तो हैं? असहज तो नहीं? तृप्ति ने बताया इस सीन को फिल्माते वक्त सिर्फ 5 लोगों को सेट पर रहने की इजाजत थी. वहीं सारे मॉनिटर भी ऑफ कर दिए गए थे.

‘हर पांच मिनट में…’

तृप्ति ने कहा कि रणबीर हर पांच मिनट बाद उनसे हाल चाल ले लिया करते थे. इससे पहले एक्ट्रेस ने जूता चाटने वाले सीन पर रिएक्ट किया था. उन्होंने बताया कि ये उनके लिए चेलेंजिंग रोल था. अगर आप एक एक्टर हैं तो आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए. फिर वो निगेटिव रोल हो या फिर पॉजेटिव.

एक्ट्रेस ने फिल्म के निगेटिव रिव्यू के बारे में बात करते हुए कहा कि दर्शक अपनी पसंद का चुनाव करने के लिए हमेशा से स्वतंत्र हैं. लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि कम से कम फिल्म की बात तो हो रही है.

फिल्म के बारे में

एनिमल पिता-पुत्र के रिश्ते पर आधारित फिल्म है. जिसमें अनिल कपूर, रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, तृप्ति डिमरी, बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं. इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला था. हिंसा और महिलाओं के अपमान से भरपूर इस फिल्म ने एक बार फिल्म फेमिनिस्ट महिलाओं का चर्चा का विषय दे दिया है.