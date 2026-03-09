By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'Trisha Krishnan को घर बिठा दो, सारी दिक्कतें खत्म'? एक्ट्रेस की फटकार के बाद पार्थिबन ने मांगी माफी, बोले- मैं तो कुछ और कह रहा था
Trisha Krishnan Controversy: थलापति विजय के साथ स्पॉट होने के बाद तृष्णा कृष्णन को लेकर तरह-तरह की बातें बनाई जा रही थीं. इसी बीच अभिनेता और निर्देशक आर पार्थिबन ने भी एक्ट्रेस पर तंज कस दिया. बाद में जब इसका तृष्णा ने करारा जवाब दिया तो पार्थिबन ने माफी मांगी है.
Trisha Krishnan Controversy: अभिनेता विजय और तृषा कृष्णन को लेकर पिछले कई दिनों से अफवाहें चल रही हैं. कहा तो ये भी जा रहा है कि इस रिलेशनशिप की वजह से ही विजय की शादी टूटने की कगार पर है. इसी बीच पार्थिबन ने भी एक ऐसा कमेंट कर दिया जिसके बाद इस रिश्ते को और हवा मिली. लेकिन बाद में पार्थिबन ने अपनी बयान के लिए माफी मांग ली. उन्होंने एक ऑडियो क्लिप शेयर करते हुए कहा कि ये कमेंट उन्होंने अनजाने में किया था.
‘कुंडवै’ ‘कुंडवै’ अनजाने में हुई गलती
उन्होंने कहा, कभी-कभी कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती हैं.गालट्टा अवॉर्ड्स इवेंट में, जब मुझसे 20 सवालों का तेजी से जवाब देना था, जैसे कि रैपिड फायर सेशन में होता है, तब तृषा की तस्वीर स्क्रीन पर आई. उन्होंने कहा, “जब मैं सोच रहा था कि क्या कहना चाहिए, लोग चिल्लाने लगे ‘कुंडवै’ ‘कुंडवै’ (मणि रत्नम की फिल्म में तृषा के पात्र नाम).तुरंत, सिर्फ ‘कुंडवै’ शब्द पर खेलते हुए मैंने कहा, ‘कुंडवै को घर पर बैठा दो, ताकि कोई समस्या न आए.पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा.”
मैं इस टिप्पणी के लिए माफी चाहता हूं
अभिनेता व निर्देशक पार्थिबन ने कहा कि जब वह स्टेज से उतरे, तो उनके दोस्त रंगाराज पांडे ने उन्हें बताया कि यह टिप्पणी टाली जा सकती थी. उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत गालट्टा अरुणा से कहा कि इसे प्रकाशित न करें. हालांकि किसी ने वीडियो शूट कर लिया और यह सामने आ गया. मुझे एहसास हुआ कि इससे कुछ लोगों को चोट पहुंची है और मैं पूरे दिल से खेद व्यक्त करता हूं.मैं नहीं चाहता कि समस्याएं बड़ी हों.
महिलाओं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं
उन्होंने कहा, जब मैं कॉलेजों में जाता हूं, तो केवल महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में बोलता हूं. हर किसी को अनावश्यक बंधनों से मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्रता अपनानी चाहिए और खुश रहना चाहिए. इसलिए, महिलाएं दुनिया की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति हैं.
पार्थिबन का खेद व्यक्त करना ऐसे समय आया है, जब अभिनेत्री तृषा ने इस टिप्पणी पर अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में करारा जवाब दिया. तृषा ने हाल ही में एक कार्यक्रम में अपने नाम व चित्र के इस्तेमाल को बताते हुए लिखा, “मुझे एक कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि मेरा नाम व तस्वीर अंतिम क्षण में एक व्यक्ति की मांग पर, उनके सहायक के माध्यम से शामिल किया गया.”
बिना ज्ञान के अपमानजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए
आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, “माइक्रोफोन किसी टिप्पणी को बुद्धिमान या हास्यपूर्ण नहीं बनाता. ये सिर्फ मूर्खता को ज़ोर से बोलता है. बिना ज्ञान के अपमानजनक शब्द बोलने वाला व्यक्ति खुद के बारे में हमेशा अनभिज्ञ बना रहता है.”
