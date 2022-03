Oscar Awards 2022 Winners: सिनेमा जगत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवॉर्ड 2022 का अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आयोजन किया गया. इस समारोह में दुनियाभर के बड़े-बड़े कलाकार और फिल्म निर्देशक पहुंचे थे. इस बार के बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अवॉर्ड फिल्म ‘कोडा’ (CODA Best Film Oscar Award) ने अपने नाम किया वहीं, हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ (Hollywood actor Will Smith) को बेस्ट एक्टर चुना गया. जबकि फिल्म The Eyes of Tammy Faye के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस Jessica Chastain ने बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड जीता.Also Read - 51 साल की उम्र में कबीर बेदी की बेटी दिखती हैं बेहद हसीन, पूजा की पहली एड ने ही इंडस्ट्री में मचा दिया था बवाल

इस बार से ऑस्कर अवॉर्ड में एक्टर ट्रॉय कोत्सुर (Troy Kotsur) ने सबका ध्यान खींचा. बेस्ट फिल्म के लिए पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 'कोडा' में अभिनेता ट्रॉय कोत्सुर ने अपनी प्रफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर अवॉर्ड जीता है. आपको बता दें कि अभिनेता ट्रॉय कोत्सुर ऑस्कर जीतने वाले पहले ऑक्सर जीतने वाले बधिर (Deaf) पुरुष अभिनेता हैं. ट्रॉय को समारोह में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के सम्मान से नवाजा गया है.

AHHH! Troy Kotsur’s reaction to his #BAFTA nomination this morning is hilarious. Thank you to his wife ⁦@DeanneBray⁩ for capturing gold. I can’t stop watching. #CODAfilm pic.twitter.com/bAgiBa1BED

— Sian Heder (@sianheder) February 3, 2022