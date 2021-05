TRP List 18th Week 2021 Know WHich Show’s Top On List: BARC इंडिया ने 18वें हफ्ते की टीवी शोज की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है और इस बार इसमें कई सार बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. ‘अनुपमा’ (Anupamaa) और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को बड़ा झटका लगा है. दोनों की शो पिछले कुछ समय से अच्छआ कर रहे थे, लेकिन दर्शकों ने इस बार दोनों शो पर अपना प्यार कम दिखाया है औऱ यही वजह है कि दोनों टीआरपी में पिछे रह गए हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर इस बार किसने मारी बाजी. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah फेम 'टप्पू' उर्फ भव्‍या गांधी के पिता का निधन, कोरोना से हार गए जंग

1. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

स्टार प्लस का मशहूर शो गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में पिछले कई महीनों से नंबर दो औऱ तीन पर बना हुआ था और आखिकार ये नंबर वन पर काबिज हो गया है. . शो के एक्टर्स भी अपने सीरियल को मिली इस कामयाबी से बहुत खुश हैं. Also Read - Taarak Mehta...की बबिता जी की फिसल गई जुबान, लोगों ने लताड़ा, Munmun Dutta की गिरफ्तारी की मांग

2. अनुपमा (Anupama)

सबसे लंबे समय तक नंबर पर राज करने के बाद आखिरकार अनुपमा (Anupama) नंबर वन का ताज चला गया है.फ़िलहाल, इस सीरियल में तलाक का ट्रैक शुरू हो गया है. जल्द ही अनुपमा (Anupama) और वनराज कोर्ट में जाकर तलाक के कागजों पर साइन करते हुए नज़र आएंगे.

It’s a big day today and we’re full of mixed feelings. Are you feeling happy or sad about Anupama’s divorce? Let us know in the comments below.#Anupama, Somvaar se Shanivaar, raat 10 baje, StarPlus aur Disney+ Hotstar par: https://t.co/BV4e7yLLyj@sudhanshu1974 @therupali pic.twitter.com/vYA0UeqW6C — StarPlus (@StarPlus) May 13, 2021

3. इमली (Imlie)

पिछले हफ्ते की तरह इमली (Imlie) ने इस हफ्ते भी अपना तीसरे नंबर का स्थान कायम रखा है, लेकिन इस शो की टीआरपी 0.2 पॉइंट्स से बढ़कर 2.9 हुई है. आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां आदित्य आखिरकार मालिनी से कह देगा कि वह उससे नहीं बल्कि इमली से प्यार करता है.

#WebExclusive | Finally! Here’s the reveal we all were waiting for. Imlie has announced the truth! Don’t miss to watch how this story unfolds tonight, 8:30 PM. Aur dekhiye,#Imlie, Somvaar se Shanivaar, raat 8:30 baje, StarPlus aur kabhi bhi Disney+ Hotstar par pic.twitter.com/IxPNWld2yZ — StarPlus (@StarPlus) May 7, 2021



4. तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

2.3 की टीआरपी के साथ सोनी सब टीवी के शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने टीआरपी चार्ट पर फिर एक बार दमदार एंट्री की है. शो में इस वक्त कोरोना से जुड़ी चीजों को दिखाया जा रहा है जो दर्शकों के बेहद पसंद आ रहा है.

Haathi Bhai ke baad, Popatlal ne chuna Jethalal ka naam.

Kya woh de paayega is ‘sting operation’ ko anjaam? Dekhiye #TaarakMehtaKaOoltahChashmah, #FreshEpisodes Mon-Fri raat 8:30 baje, sirf Sony SAB par. pic.twitter.com/zRJARiUHKu — SAB TV (@sabtv) May 12, 2021

5. साथ निभाना साथिया 2 (Saath Nibhaana Saathiya 2)



स्टार प्लस के इस डेली सोप साथ निभाना साथिया 2 (Saath Nibhaana Saathiya 2) में गहना लगातार राधिका और कनक को मात देने की कोशिश कर रही है लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है। लेटेस्ट ट्रैक को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.