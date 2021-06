TRP List 24th Week 2021: BARC इंडिया की 24वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट (TRP Report) जारी कर दी गई है. लगातार चौथे हफ्ते में ‘अनुपमां’ (Anupama) नंबर वन पर बना हुआ है वहीं ‘इंडियन आइडल 12’ इस बार टॉप 5 की लिस्ट में फिर से वापसी कर रहा है. 24वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में ज्यादा उथल-पुथल नहीं मची है, ऐसे में आइए देखते हैं कि इस बार कौन से शो ने किस नंबर पर बाजी मारी है. Also Read - TRP List 18th Week 2021: Anupamaa के सिर से छिना नंबर वन का ताज, 'तारक मेहता...' ने मचाया धमाल

1. अनुपमां (Anupamaa)

स्टार प्लस के शो अनुपमां ने इस हफ्ते भी टीआरपी पर अपना जलवा बरकरार रखा है. पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी शो ने सबसे ज्यादा रेटिंग बटोरने में कामयाबी हासिल की. काव्या और वनराज की शादी के बाद घर में कई सारे ड्रामे चल रहे हैं और दर्शकों को काव्या और अनुपमा की जुबानी जंग बेहद पसंद आ रही है.इस बार शो को 3.8 रेटिंग हासिल हुई है. Also Read - TRP Report Week 16: Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ने ‘इमली’ को किया रिप्लेस, टॉप 5 से बाहर हुआ ये शो…देखें पूरी लिस्ट



2.गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein) नंबर दो पर अपनी जगह बनाए हुए है. पाखी, सई और विराट की तिकड़ी लोगों को खासी पसंद आ रही है और फैंस इस शो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.इस बार शो को 3.2 रेटिंग हासिल हुई है.



3. तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

लगातार तीसरे हफ्ते भी सोनी सब टीवी के शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने टॉप 5 शो में अपनी जगह बनाए रखी है. इस बार तो शो ने तीसरे नंबर पर आकर सबको हैरान कर दिया है. शो ने इमली (Imlie) को टक्कर देकर उसे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया है.

4. इमली (Imlie)

स्टार प्लस के शो इमली (Imlie) की इस हफ्ते की टीआरपी में और नीचे आ गया है, जहां शो पहले दूसरे औऱ तीसरे स्थान पर होता था वहीं इस बार शो को चौथा स्थान हासिल हुआ है.इस बार शो को 2.9 रेटिंग हासिल हुई है.

Why wait till tonight when you can get a #LatestUpdate right away! Dekhiye aaj ke episode ki ek #ExclusiveJhalak . @TouqeerSumbul @Gashmeer #Imlie , Somvaar-Shanivaar, raat 8:30 baje, StarPlus aur Disney+ Hotstar par: https://t.co/WYCtR9qp7A pic.twitter.com/d9c3aeDpNG



5. सुपर डांसर चैप्टर 4 और इंडियन आइडल 12

Kehte hain na, age is just a number and this is a truth, all you need is trust in yourself! Dekhiye #SeniorCitizenSpecial #IndianIdol2020 iss weekend raat 9:30 baje, sirf Sony par!#HimeshReshammiya #AdityaNarayan @fremantle_india @The_AnuMalik @SonuKakkar pic.twitter.com/avrtyJwzmy

