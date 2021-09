TRP List 35th Week 2021 Anupamaa Continues To Rule Know Other Shows: बार्क इंडिया BARC India(Broadcast Audience Research Council) ने हाल ही में 35वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी की है और इस बार कई सारे नए शो ने एंट्री ली है. इसके साथ ही कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिले है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि BARC की साप्ताहिक टीआरपी रिपोर्ट में इस वीक कौन से टेलीविजन शो ने अच्छी सफलता पाई और किसने नहीं.Also Read - Anupamaa: इस उम्र में भी अपनी कला से जादू बिखेरते हैं Deepak Gheewala, अनुपमा में देखें क्या कमाल दिखाते हैं

1. अनुपमा (Anupamaa)

रुपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर शो अनुपमा लगातार टीआरपी में नंबर एक पर हैं. शो में हाल ही में अनुज कपाड़िया की इंट्री हुई है, जिससे शो काफी दिलचस्प हो गया है. शो में अनुज अनुपमा की मुलाकात हो चुकी है. इस हफ्ते रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का ये शो पहले पायदान पर है.

2. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

नील भट्ट (Neil Bhatt) और आएशा सिंह (Ayesha Singh) स्टारर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' को पिछले हफ्ते की तरह ही दूसरी पोजीशन मिली है. लेटेस्ट ट्रैक के अनुसार, पाखी और सम्राट ने एक बार से अपनी शादी को दूसरा मौका देने का मन बनाया है. वहीं, विराट का ट्रांसफर सई ने रोकवा दिया है और ये बात उसे मालूम नहीं है.



3. इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर और गशमीर महाजनी स्टारर शो इमली इस बार तीसरे नंबर पर है. शो का लेटेस्ट ट्रैक काफी दिलचस्प हो गया है. इन दिनों शो में दिखाया जा रहा है कि मालिनी इमली को आदित्य की जिंदगी से किसी भी तरह से निकालना चाहती है.

4. खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke Khiladi 11)

खतरों के खिलाड़ी 11 इस हफ्ते चौथे नम्बर पर है। इस शो का फिनाले जल्द ही होगा। अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) और दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) इस शो के फाइनलिस्ट बन चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शो का फिनाले 25 और 26 सितंबर को होगा.

5. ये है चाहतें (Yeh Hai Chahtein)

एकता कपूर का ये शो लोगों को काफी पसंद आ रहा है, सरगुन कौर लूथरा और अबरार काजी स्टारर शो ये हैं चाहतें पांचवें स्थान पर है. शो को लोगो का प्यार मिल रहा है और यह शो दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं.