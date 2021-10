TRP Report Week 38 TV Serial Top 5 list Is Here: बार्क इंडिया BARC India(Broadcast Audience Research Council) ने टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है और टीवी शोज और सीरियल की 38वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है. ऐसे में इस बार कई सारे नए शो टीआरपी का हिस्सा बने हैं. जानें BARC की साप्ताहिक टीआरपी रिपोर्ट में इस वीक कौन से टेलीविजन शो ने अच्छी सफलता पाई और किसने नहीं, यहां पर देखें पूरी लिस्ट.Also Read - Rhea Chakraborty ने ठुकराया सलमान खान के 'Bigg Boss 15' का ऑफर! इतनी मोटी रकम को कहा NO

1. अनुपमा (Anupamaa)

स्टार प्लस के नंबर वन शो ने एक बार फिर से लोगों के दिलों में अपनी पहचान बनाई है और हर बार की तरह ही इस बार भी शो नंबर 1 पर बना हुआ है. जाहरि सी बात है कि टीवी सीरियल अनुपमा को पीछे कर पाना किसी भी शो के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है. फिलहाल अनुज कपाड़िया और अनुपमा की नई कहानी दर्शकों को टीवी से बांधे हुए है.

2. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

सई और पाखी का प्यार और तकरार लोगों के दिलों में कास जगहर बनाने में कामयाब हो रहा है, जहां एक तरफ सई घर छोड़कर जा रही है वहीं दूसर तरीफ उनकी जान को भी खतरा है. ऐसे में अब विराट को एकबार फिर से अपनी गलती की अहसास होगा और वो सई को वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा.

3. उडारियां (Udaariyaan)

इस हफ्ते सीरियल उड़ारियां ने लंबी छलांग लगाई है, रवि दुबे के प्रोडक्शन हाउस तले बनाया जा रहा है और इन दिनों इस शो को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं. उड़ारियां की कहानी दर्शकों को बांधे हुए है और अपने ट्विस्ट से भरपूर एंटरटेन कर रही है.

4. इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) स्टारर सीरियल इमली की रेटिंग में इस हफ्ते गिरावट आई है, शो इस बार तीसरे स्थान से गिरकर चौछे स्थान पर आ गई है. बता दें कि इमली किडपैन हो गई थी लेकिन अब वो त्रिपाठी हाउस में वापस आ गई है.

5. ये है चाहतें (Yeh Hai Chahatein)

पिछले कुछ हफ्ते से एकता कपूर का ये शो टॉप 5 लिस्ट में लगातार अपनी जगह बना रहा है. अकबर काजी और शरगुन कौर का यह टीवी शो तीसरे पायदान पर है। शो में चल रहा वेडिंग ट्रैक लोगों को काफी पसंद आ रहा है.