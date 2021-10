TRP List 39th Week 2021 by Ormax Media: इस हफ्ते की TRP लिस्ट (TRP List Of This Week 2021) ऑरमैक्स मीडिया (Ormax Media) ने जारी कर दी है और इस बार कई सारे बड़े उलट फेर देखने को मिले हैं. जहां हर बार टॉप 5 में रहने वाला शो इमली इस बार टॉप 10 ेमं भी अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है. वहीं पिछले हफ्ते की तरह ही ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) सभी टीवी शोज को पिछाड़ते हुए पहले नंबर पर बना हुआ है. ऐसे में चलिए एक नजर बाकि के शो की टीआरपी पर.Also Read - Neha Kakkar ने फुल देसी स्टाइल में निकाला भैंस का दूध, कमर में गमछा बांधा और फिर हुईं नौ दो ग्यारह- VIDEO

1. तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जितना पुराना शो है उतना ही दर्शकों के दिलों के करीब है और बात अगर इसके टीआरपी की हो तो क्या है कहने. एक बार फिर से ऑरमेक्स मीडिया की लिस्ट में तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने बाजी मारी है और पहले स्थान पर काबिज हो गया है.

2. द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)

कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो एक बार फिर से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. इस हफ्ते शो में करिश्मा कपूर और उनके पिता कणधीर कपूर आए थे. ऐसे में नए सजीन का लॉन्च कपिल के लिए बेहद कमाल का रहा. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) ने दूसरा स्थान हासिल किया है.

3.अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के इस डेली सोप अनुपमा (Anupamaa) आए दिन दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहा है. जहां दूसरे टीआरपी शो में वो पहले नंबर पर काबिज होता है वहीं ऑरमेक्स मीडिया की लिस्ट में अनुपमा (Anupamaa) तीसरे स्थान पर काबिज रह रहा है.

4. कौन बनेगा करोड़पति 12 (Kaun Banega Crorepati 12)

अमिताभ बच्चन के इस क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 12 (Kaun Banega Crorepati 12) हर बार की तरह इस बार भी टीआरपी की रेस में अच्छी पकड़ बनाए हुए है. हालांकि शो को अभी तक इसका पहला करोड़पति नहीं मिला है, बावजूद इसके शो अच्छी टीआरपी के साथ आगे बढ़ रहा है.

5. सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4)

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) का ये शो अपने आखिरी पड़ाव पर है और लगभग अब जल्द ही इस शो को इसका विनर मिलने वाला है और ऐसे में शो में लगातार नए नए डांस मूव्स और कई सारे सितारों की टोली देखने को मिल रही है.

6. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

मोहसिन खान (Mohsin Khan) और शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) स्टारर इस सीरियल में जल्द ही लंबा लीप लिया जाएगा, इससे पहले सीरियल की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है और ऐसे में शो टॉप 6 में जगह बनाने में कामयाब हो गया है.