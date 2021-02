TRP List 5th Week 2021 Anupamaa And These Shows Grab A Spot: साल 2021 के पांचवे हफ्ते की टीआरपी लिस्ट (TRP List) आ चुकी है और टीवी की दुनिया में रुपाली गांगुली का शो ‘अनुपमा’ (Anupamaa) नंबर 1 पर बरकरार है और लगातार इसकी ही है, वहीं स्टार प्लस के दो आर शो ने अपनी पहचान टीआरपी की रेस में लगातार बनाए हुए है. ऐसे में चलिए एक नजर ड़ालते हैं इस बार की टीआरपी रेटिंग पर. Also Read - Love in the air! डिप्रेशन की शिकार इरा खान की जिंदगी में प्यार की दस्तक, Valentines पर छाई इश्क की खुमारी

1.अनुपमा (Anupamaa)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशू पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर सीरियल ‘अनुपमा’ (Anupamaa) मेंं लगातार नए मोड़ आ रहे हैं औऱ कहानी हर दिन एक नई दिशा की तरफ जाती है. ऐसे में लोगों को ये शो बेहद पसंद आ रहा है. पति औऱ परिवार के बीच खड़ी‘अनुपमा’ (Anupamaa) की लड़ाई लोगों को बेहद पसंद आ रही है. Also Read - Shahid Kapoor की पत्नी Mira Rajput ने शेयर की अपनी Bikini Pictures, ग्लैमरस तस्वीरें देखकर बोले लोग-'Gorgeous Mommy'

2. इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर खान स्टारर सीरियल ‘इमली’ (Imlie) एक बार फिर से दूसरे नंबर पर अपना स्थान हासिल कर लिया है. इस सीरियल ने बीते कुछ हफ्तों से लगातार टीआरपी लिस्ट (TRP List) में धमाल मचाया हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by imali serial on starplus (@imali_show)

3.गुम है किसी के प्यार में (Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein)

स्टार प्लस का तीसरा शो गुम है किसी के प्यार में (Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein) ने भी दर्शकों का दिल खूब जाती है और इस शो की कहानी हर किसी को बेहद आ रहा है, फिलहाल तो इस हफ्ते ये शो तीसरे नम्बर पर है.

View this post on Instagram A post shared by ghkkpm all episode ♥️ (@ghkkpm_09)

4. इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)

सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो ‘इंडियन आइडल 12’ (Indian Idol 12) बहुत समय के बाद टीआरपी की रेस में आया है. नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) और विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) जैसे मशहूर जजों के बीच आखिर इस शो ने अपनी जगह टॉप 5 में जगह बना ली है.

View this post on Instagram A post shared by Indian Idol 12 (@indianidol12official)

5. कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)

View this post on Instagram A post shared by Irresistible_Preeran (@preeran_irresistable)



जी टीवी के चर्चित शो ‘कुंडली भाग्य’ (Kundali Bhagya) कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya) ने एक बार फिर टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है, इसके साथ ही स्टार प्लस का शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata hai) में टाई हुआ है.