TRP List 7th Week 2022 By Ormax Media: ऑरमैक्स मीडिया (Ormax Media) ने सातवें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ चुकी है. ऐसे में साल 2022 के सातवें हफ्ते के टॉप 10 टीवी शो (Top 10 TV Shows) की लिस्ट सामने आ गई है और इस बार कई सारे चौंकाने वाले नाम सामने आए है. वैसे तो शो के पहले तीन शो को फिलहाल कोई हिला नहीं पाया है लेकिन बाकि सारे पोजिशन पर कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिली है. खास बात ये है कि इस बार नागिन 6 (Naagin 6) ने टॉप 10 की लिस्ट में एंट्री मार ली है और अब देखना है कि अगले हफ्ते आखिर किस को झटका लगने वाला है और कौन सा शो किसे रिप्लेस करता है (TRP List 7th Week 2022 By Ormax Media)

1. तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

टीवी पर 13 साल से राज करने वाले शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का जलवा बरकरार है औऱ इस बार ये शो नंबर वन पर फिर से है. बता दें कि बीते 7 हफ्तों से 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ऑरमैक्स की टीआरपी में नंबर वन बना हुआ है.

2. अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली का टीवी शो अनुपमा (Anupama) इस हफ्ते दूसरे पायदान पर है, इन दिनों स्टार प्लस के इस सीरियल में कई ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. बता दें कि इन दिनों कहानी में दिखाया जा रहा है कि अनुपमा अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही है.

3. द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)

इस बार भी 'द कपिल शर्मा शो' ने अपनी पोजिशन बरकरार रखी है और वो तीसरे स्थान पर बरकरार है. बता दें कि शो में पिछले हफ्ते माधुरी दीक्षित और साथ ही यामी गौतम और नेहा धूपिया जैसे सितारों ने हिस्सा लिया था.

4. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की रेटिंग में इस हफ्ते बढ़ोतरी हुई है, इस हफ्ते शो एक पायदान ऊपर आ चुका है. पिछली बार यह नंबर 5 पर था जबकि इस बार इसे नंबर 4 पर जगह मिली है.

5. कुमकुम भाग्य (Kumkum Bhagya)

टीवी शो ‘कुमकुम भाग्य’ के ट्विस्ट भी लोगों को पसंद आ रहे हैं. इसलिए शो की रेंकिंग में भी सुधार दिख रहा है. यह शो नंबर 6 से उछलकर नंबर 5 नंबर पर आ चुका है.

6. कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)

कुमकुम भाग्य के बाद लिस्ट में अगला नाम इस शो के स्पिन ऑफ शो कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya) का है. सीरियल ‘कुंडली भाग्य’ बीते हफ्ते नंबर 7 पर था और अब वो एक पायदान उपर आया है.

7. उडारियां (Udaariyaan)

बीते हफ्ते सीरियल ‘उडारियां’ नंबर 10 पर था और अब वो 7वें पोजिशन पर है. इस बार अंकित गुप्ता के इस शो ने नंबर 7 पर अपना दावा ठोंक दिया है, बता दें कि यो शो बहुत लंबे समय से लगातार टीआरपी में बना हुआ है. हालांकि वो पिछले बार से कुछ नीचे आया है.

8. भाग्य लक्ष्मी (Bhagya Lakshmi)

सीरियल ‘भाग्य लक्ष्मी’ की रेटिंग को इस बार भारी नुकसान हुआ है और वो 8वें स्थान पर आ गया है. शो जहां बीते सप्ताह नंबर 4 पर था वहीं यह शओ अब हुए सीधे नंबर 8 पर आकर टिक गया है.

9. इंडिया गॉट टैलेंट (India’s Got Talent)

रियलिटी शो ‘इंडिया गॉट टैलेंट’ ने भी इस हफ्ते पावर रेंकिंग में जगह बना ली है. शिल्पा शेट्टी के इस शो ने नंबर 9 पर धमाकेदार एंट्री मारी है, बता दें कि हाल ही में इसमें धर्मेंद आए थे.

10. नागिन 6 (Naagin 6)

अब बात करते हैं एकता कपूर के सुपर हिट शो ‘नागिन 6’ (Naagin 6) की शो की शुरुआत ने ही दमदार असर दिखाया है. पहले हफ्ते में ही शो ने नंबर 10 की पोजिशन को अपने नाम किया है. ऐसे में अब देखना है कि आखिर नागिन 6 किस तरह से टीआरपी में अपनी जगह हासिल कर पाता है.