TRP List 8Th Week 2022: छोटे पर्दे पर अक्सर टीआरपी (TRP) की रेटिंग में उतार चढ़ाव होते रहते हैं. इस हफ्ते भी टीआरपी में काफी चेंज देखने को मिला. BARC की ओर से इस हफ्ते के टॉप शोज की लिस्ट जारी कर दी गई है. इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में कुछ खास हेरफेर नहीं देखने को मिला है. बीते हफ्ते की तरह इस बार भी एकता कपूर का सुपरनैचुरल शो नागिन 6 टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना सका है. 24 फरवरी से 2 मार्च तक की यानि 8वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और हर बार की तरह इस हफ्ते भी रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा लिस्ट में टॉप पर है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बाकि शो का क्या है हालत. (TRP List 8Th Week 2022)Also Read - Who is Laksh Lalwani: जानें कौन है 'बेधड़क' और शनाया कपूर के हीरो लक्ष्य लालवानी, कई सारे टीवी शो में कर चुके हैं काम

1. अनुपमा (Anupamaa) Also Read - Imlie Spoiler Alert: आदित्य के सामने आएंगे आर्यन के खतरनाक मंसूबे, इमली लुटाएगी अपने दोस्त पर प्यार

रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के शो अनुपमा के लिए टीआरपी चार्ट में टॉप पर रहना अब आम बात हो चुकी है, क्योंकि हर हफ्ते अनुपमा ही नंबर-1 पॉजिशन पर रहता है. शो अब भी बाकी के रियेलिटी शोज और सास बहू ड्रामा को मात देते हुए टॉप पर अपनी जगह बनाए हुए है. Also Read - 'इंडिया गॉट टैलेंट' के सेट पर शिल्पा शेट्टी को आया गुस्सा, Rohit Shetty के हाथों पर दे मारी कांच की बोतल- Video Viral

2. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में इस सप्ताह टीआरपी लिस्ट में दूसरे स्थान पर है. शो में चल रहे हाईवोल्टेज ड्रामे ने फैंस का खूब मनोरंजन किया है.

3. इमली (Imlie)

इमलीसुंबुल तौकीर का शो तीसरे स्थान पर है. शो का हालिया ट्रैक दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है और यही वजह है कि शो ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बना रखी है. वहीं कहानी की बात करें तो जल्द इमली और आर्यन की शादी की ट्रैक शो में देखने को मिलने वाला है.

4. ये हैं चाहतें (Yeh Hai Chahatein)

यह शो पिछले हफ्तों से टीआरपी लिस्ट में तीसरे और चौथे स्थान के बीच बाजी मार रहा है, बीते हफ्ते सीरियल ‘ये हैं चाहतें’ टीआरपी में नंबर 2 पर था. ‘ये हैं चाहतें’ का भी करेंट ट्रैक लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

5. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehalata Hai)

बीते 4 हफ्तों से सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ टीआरपी लिस्ट में नंबर 5 की पोजिशन बना हुआ था, दिलचस्प बात यह है कि यह शो स्टार प्लस पर प्रसारित होता है और इसमें हर्षद चोपड़ा और प्रणली राठौड़ मुख्य भूमिका में हैं.