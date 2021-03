TRP 9 week 2021 TV Shows Rating Here Are Top 5 Tv Shows: नौवें हफ्ते (TRP Rating 9 Week) की टीवी सीरियल्स की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है और इस बार कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं. हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी वही शो लगातार टॉप पर बने हुए हैं, लेकिन कुछ उथल पुथल आने वाले दिनों में जरुर हो सकती है. ऐसे में आइए जानें कौन हैं टीआरपी के टॉप-5 टीवी शो, जिसने मारी इस बार बाजी. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah की 'रीटा रिपोर्टर' ने बिकिनी में दिखाया जलवा, कहा- 'मेरे शरीर पर ढेर सारे....'

1. अनुपमा (Anupamaa)

हमेशा की तरह इस बार भी पहले स्थान पर अनुपमा (Anupamaa) काबिज है. नौवें हफ्ते भी अनुपमा (Anupamaa) टीवी शो फिर से नंबर वन बना हुआ है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कहानी के और सारे दिलचस्प मोड़ दर्शको का मनोरंजन करते रहें. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 10th March 2021 Written Update: आखिर हो गई कार्तिक की टीम पूरी, किसके हक में होगा जीत का फैसला



2. गुम है किसी के प्यार में (Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein)

टीआरपी लिस्ट में दूसरे स्थान में थोड़े बदलाव आए हैं, ‘इमली’ (Imlie) को पछाड़ कर इस बार दूसरे स्थान पर स्टार प्लस का ही दूसरा शो ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein) को जगह हासिल हुई है.

3. इमली (Imlie)

टीआरपी लिस्ट में दूसरे ना सही लेकिन तीसरे स्थान पर सीरियल इमली (Imlie) ने कब्जा किया है. इस शो में बहुत सारा ड्रामा देखनो को मिल रहा है जो दर्शको का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. दर्शकों को इमली (Imlie) और आदित्य की केमेस्ट्री भी काफी पसंद आ रही है.

4. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehalata Hai)

टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehalata Hai) ने कमबैक किया है. टीआरपी टॉप-5 से पिछले काफी वक्त से ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehalata Hai) गायब था. लेकिन इस हफ्ते मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के सीरयल को चौथा स्थान मिला है.

5. साथ निभाना साथिया-2 (Saath Nibhaana Saathiya 2)

इस बार टीआरपी लिस्ट में ‘साथ निभाना साथिया-2’ (Saath Nibhaana Saathiya 2) की धमाकेदार एंट्री हुई है. शो की लीड किरदार गहना और अनंत की कहानी लोगों को खुब पसंद आ रही है.