TRP Rating TV Shows 13 Week Know How The Tv Shows Are Performing This Week: BARC इंडिया के 13वें हफ्ते की टीआरपी (TRP) रेटिंग आ गई है. पिछले हफ्ते की तरह से इस हफ्ते भी फिर एक बार टीआरपी चार्ट पर वही सारे शो बने हुए है जो पिछले हफ्ते बने हुए थे. पिछली बार की तरह इस बार भी ज्यादातर दर्शकों के उन्हीं पुराने पसंदीदा सीरियल को लिस्ट में जगह मिल सकी है. हालांकि कुछ पुराने शोज ने भी लिस्ट में जगह बना ली है. टीआरपी रिपोर्ट में इस बार कौनसे टीवी शो ने सफलता पाई है और किसने नहीं, आइए ड़ालते हैं एक नजर.

1. अनुपमा (Anupamaa)

हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा (Anupamaa) पहले स्थान पर काबिज है और लगातार दौड़ में सबसे आगे बना हुआ है. रूपाली गांगुली, मदालसा और सुधांशु पांडे के शो को जबरदस्त प्यार मिल रहा है. काव्या (Madalasa Sharma) वनराज (Sudhanshu Pandey) और अनुपमा (Rupali Ganguly) को अलग करने के लिए अपना एक-एक दांव लगा रही है, लेकिन उसका हर प्लान फेल ही हो रहा है.



2. इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर खान (Sumbu Touqueer Khan) और गश्मीर महाजनी (Gashmeer Mahajani) स्टारर सीरियल को काफी लम्बे समय बाद दूसरा स्पॉट मिला है. सुम्बुल तौकीर और गश्मीर महाजनी के सीरियल की कहानी की बात करें तो फिलहाल इमली और आदित्य की लव स्टोरी में ढेर सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है.

3. साथ निभाना साथिया 2 (Saath Nibhaana Saathiya 2)

सीरियल ‘साथ निभाना साथिया 2’ में कनक और राधिका लगातार गहना पर वार कर रही है. गहना (स्नेहा जैन) और अनंत (हर्ष नागर) की कहानी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है.

4. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

स्टार प्लस के सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’(Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में चौथे स्थान में थोड़े बदलाव आए हैं, टीआरपी में पहले गुम है किसी के प्यार में आगे चल रहा था लेकिन अब नील भट्ट का सीरियल चौथे स्थान पर आ गया है.

5. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

मोहसिन खान और शिवांगी जोशी स्टारर सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की रेटिंग्स में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. इस हफ्ते भी टीआरपी लिस्ट में शिवांगी और मोहसिन का सीरियल पांचवे नंबर पर बना हुआ है. शो में अब करण कुंद्रा एंट्री लेने जा रहे हैं, जो सीरत के एक्स की भूमिका में होंगे, देखना दिलचस्प होगा कि उनकी एंट्री से फैंस इस शो की टीआरपी बढ़ाने में कितनी मदद करते हैं.