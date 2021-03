TRP List 10th Week 2021 Anupamaa Continues To Be On Top Spot Know Which Showa Are In Top 5: टीवी की दुनिया में आजकल हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिलता है. ऐसे में साल 2021 के 10 वें हफ्ते की टीआरपी (TRP) आ चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी कइ सारे बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं. ऐसे में यहां पर आपको टॉप 5 टीवी टीआरपी लिस्ट (Tv TRP List) के बारे में बताएंगे. Also Read - FIR फेम Kavita Kaushik समंदर किनारे आईं नजर, दिखा बेहद बोल्ड अवतार...देखें Bikini Photos

1.अनुपमा (Anupamaa)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) और सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) स्टारर ‘अनुपमा’ (Anupamaa) की कहानी लोगों को लगातार पसंद आ रही है और यही वजह है कि ये शो लगातार नंबर वन पर बना हुआ है. इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में अनुपमा (Anupamaa) और राखी मिलकर काव्या की पोल खोलने वाले हैं. Also Read - Anupamaa फेम Rupali Ganguly किस वजह से थीं नर्वस? Shivangi Joshi ने एक्ट्रेस के बारे में कही ये बात

2. इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqueer Khan) और गश्मीर महाजनी (Gashmeer Mahajani) स्टारर सीरियल ‘इमली’ (Imlie) दर्शकों के दिलों में अलग जगह बनाने में काफी हद तक कामयाब रही है और अगर कहानी इसी तरह चलती रही तो इससे नंबर वन शो ‘अनुपमा’ (Anupamaa) को खतरा हो सकता है.

View this post on Instagram A post shared by #adilie #sairat #prihan (@serials_lover9)

3.गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin )

नील भट्ट (Neil Bhatt) स्टारर सीरियल ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) इस वक्त तीसरे नंबर है. एक वक्त में ये दूसरे नंबर पर हुआ है करता था, लेकिन इमली (Imlie) ने इसकी जगह ले ली है. हालांकि ये शो लगाातर दर्शकों को लुभा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Gum Hai Kisikey Ke Pyaar mein (@ghkkpm_diaries)

4. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

स्टार प्लस के सबसे पुराने औऱ मशूहर शो में से एक ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) का नया प्लॉट दर्शको को लुभाने में कामयाब रहा है और शो ने चौथा स्थान हासिल करके ये बता दिया है कि लोग मोहसिन खान (Mohsin Khan) और शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) को अभी भी पसंद कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by @yrkkhkaira_forever1

5. कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)

View this post on Instagram A post shared by p_r_e_e_r_a_n (@dheeshra_love_3)



‘कुंडली भाग्य’ पांचवे नंबर पर है. शो में एक अचानक मोड़ आ गया है. करण पृथ्वी की सच्चाई सबके सामने लाने में कामयाब हो गया है. शो में कई सारे रोमांच आ रहे हैं और ऑडियंस अचानक आए इस मोड़ को कापी पसंद कर रहे हैं.