TRP Report Week 14 Here Are Top Five Shows: साल 2021 की 14हफ्ते की बार्क इंडिया BARC India(Broadcast Audience Research Council) टीआरपी रिपोर्ट आ गई है और इस बार टीआरपी लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है. वहीं दूसरी तरफ मेकर्स लगातार दर्शकों के लिए उनके पसंदीदा शोज में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल रहे हैं. हालांकि नंबर वन पॉजिशन पर बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में चलिए जानते हैं कौनसा टीवी शो रहा आगे और कौनसा बना फिसड्डी. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 16th April 2021 Written Update: गणगौर में सीरत का नया रूप देखकर घायल हुआ कार्तिक, गोयनका हाउस में थिरके कदम

1. अनुपमा (Anupama)

स्टार प्लस के मशहूर शो अनुपमा (Anupama) एक बार फिर से नंबर वन पर बने हुए हैं. हालांकि कोरोना की वजह से कई सारे स्टार कोरोना ग्रस्त हो गए थे, लेकिन बावजूद इसके इस शो ने नंबर वन पर अपना स्थान हासिल किया हुआ है. Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: टप्पू सेना के 'गोली' हुए कोरोना पॉजिटिव, सेट पर फूटा Covid बम...रुकेगी शूटिंग!



2. इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)

इस बार लिस्ट में सबसे लंबी छलांग लगाई है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं थी, लेकिन इस बार शो ने नंबर 2 का स्थान हासिल किया है. इस हफ्ते इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) टीआरपी की लिस्ट में नंबर 2 का स्थान हासिल किया है. शो में रेखा और एआर.रहमान जैसे दिग्गज कलाकार आए थे.

3. इमली (Imlie)

तौकीर खान, गश्मीर महाजनी और मयूरी देशमुख के सीरियल इमली (Imlie) का जादू बरकरार है, हालांकि पिछले बार ये शो दूसरे नंबर पर था ऐसे में जाहिर है कि शो को झटका लगा है लेकिन फिलहाल वो नंबर तीन पर बना हुआ है. कोरोना की वजह से इसकी शूटिंग फिलहाल मुंबई से दूर हैदराबाद में होगी.

4. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

स्टार प्लस का एक औऱ शो गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) ने एक बार फिर से टीआरपी में अच्छा स्थान हासिल किया है. हालांकि ये शो किसी वक्त टॉप 3 में था, लेकिन फिलहाल ये तीन नंबर से निचे गिरकर चौथे स्थान पर आ गया है.

5. सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4)

सोनी पर शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) गीता कपूर (Geeta Kapoor) अनुराग बसु (Anurag Basu )वाला शो सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4) ने धमाकेदार एंट्री ली है औऱ टॉप 5 में आ गया है. शो इस बार टीआरपी लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहा है. इसे 2.7 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. बता दें कि इस हफ्ते कुंडली भाग्य, ये रिश्ता क्या कहलाता है और कुमकुम भाग्य को करारा झटका लगा है.