TRP Week 15 Report See The List Of 5 Famous Tv Shows: ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क इंडिया (Broadcast Audience Research Council) ने 15वें हफ्ते की टीवी शोज की टीआरपी जारी कर दी है, जहां एक तरफ कोरोना का कहर टूट रहा है वही ये शो किसी तरह से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ आईपीएल की वजह से कई सारे शो के टीआरपी (TRP Week) में गिरावट आई है, लेकिन बावजूद इसके कई सारे शो लगातार अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं.

Also Read - Indian Idol 12: Jaya Prada ने ‘मुझे नौलखा मंगा दे' गाने पर किया धमाकेदार डांस, देखें एक्ट्रेस का वीडियो

1. अनुपमा (Anupama)

स्टार प्लस के शो अनुपमा (Anupama) को तो टॉप करने की आदत हो गई है। पिछले कई हफ्तों से ये शो टीआरपी की रेस में सबसे आगे चल रहा है. इन दिनों शो में ऐसे ट्वीस्ट एंड टर्न्स दिखाए जा रहे हैं जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहे हैं. Also Read - Hina Khan ने शेयर किया था पिता के साथ ये खूबसूरत वीडियो, दिखा था दोनों का अटूट रिश्ता- Video

2. इमली (Imli)

पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी इमली (Imli) शो टीआरपी में दूसरा स्थान पर अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रहा है. सुम्बुल तौकीर और गश्मीर महाजनी से सीरियल इमली (Imli) में इन दिनों चल रहा लव ट्रायंगल ड्रामा दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 20th April 2021 Written Update: कार्तिक और रणवीर का होगा आमना सामना, क्या अपने प्यार को देख पाएगी सीरत!

3. गुम है किसी के प्यार में (Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein)

इमली (Imli) और गुम है किसी के प्यार में (Gum Hai Kisi Ke Pyar Mein) यह दोनों ही शो 2.5 रेटिंग के साथ टीआरपी चार्ट में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं. नील भट्ट, एश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह की तिकड़ी दर्शकों की पसंदीदा बन चुकी है.

4. सुपर डांसर 4 (Super Dancer 4)

जैसा कि पिछले हफ्ते यानि की टीआरपी वीक 14 में नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी के रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 ने शानदार एंट्री की थी. लेकिन अब इंडियन आइडल को टीआरपी लिस्ट में हालिया लॉन्च डांस शो सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer 4) ने रिप्लेस कर दिया है

5. कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)

टीआरपी की लिस्ट में अक्सर दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले शो कुंडली भाग्य को इस बार आखिरी स्थान मिला है. हालांकि शो में चल रहे ट्रैक को दर्शक पसंद कर रहे हैं इसलिए टीआरपी में अपनी जगह बनाने में ये शो सफल रहा है.