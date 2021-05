TRP Report Week 19 Know Which Shows On Top 5: टीवी सीरियल की 19वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट बार्क इंडिया BARC India (Broadcast Audience Research Council) ने जारी कर दी है. इस बार जो शो टॉप 5 में है उनके नाम सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं. दरअसल इस बार लिस्ट में क ईसारे बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं दर्शकों ने किस सीरियल को सिर आंखों पर बैठाया और किसे सिरे से नकार दिया है. Also Read - Khatron Ke Khiladi का हिस्सा रह चुकी हैं 'अनुपमा' ऊर्फ रूपाली गांगुली, खतरनाक स्टंट देखकर उड़े थे अक्षय कुमार के होश

1. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

बार्क इंडिया की तरफ से 19वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग सामने आ गई है. पिछले हफ्ते की तरह इस बार भी ‘गुम है किसी के प्यार में’ (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) सीरियल ने पहले पायदान पर कब्जा जमाया हुआ है. बात दें कि पिछले हफ्ते भी इस शो ने नंबर एक पर कब्जा किया हुआ है. नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा की तिकड़ी फैंस को पसंद आ रही है. Also Read - TRP List 18th Week 2021: Anupamaa के सिर से छिना नंबर वन का ताज, 'तारक मेहता...' ने मचाया धमाल

Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4th May 2021 Written Update: सीरत ने रणवीर से तोड़े सारे रिश्ते, कार्तिक के साथ बनेगा नया रिश्ता

2. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)

टीआरपी लिस्ट में इस बार दूसरे नंबर पर टीवी शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)आ गया है. मोहसिन खान और शिवांगी जोशी स्टारर टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में सीरत काफी कशमकश में है, जो फैंस को खुब भा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 👑 (@yrkkh.diaries1)

3. इमली (Imlie)

स्टार प्लस पर प्रसारित होनेवाले शो ‘इमली’ (Imlie) तीसरे नंबर पर काबिज है. पिछले हफ्ते भी यह शो तीसरे नंबर पर था, इस शो को दर्शक लंबे समय से पसंद कर रहे हैं. आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शो में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां आदित्य आखिरकार मालिनी से कह देगा कि वह उससे नहीं बल्कि इमली से प्यार करता है.

4. अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा का शो अनुपमा (Anupamaa) इस हफ्ते और निचे आ गया है. अनुपमा और वनराज के तलाक के ट्रैक ने लोगों का ध्यान खींचा है. पहले कोई भी सीरियल अनुपमा को टक्कर नहीं दे पा रहा है लेकिन अब कहानी में आए वनराज-अनुपमा के तलाक मोड़ के बाद से टीआरपी गिरी है.

5. साथ निभाना साथिया 2 (Saath Nibhaana Saathiya 2)

इस बार टीआरपी लिस्ट में धारावाहिक साथ निभाना साथिया 2 (Saath Nibhaana Saathiya 2) ने अपनी जगह बना ली है, शो जब से वापसी करके आया है वो टीआरपी में आता-जाता रहता है. शो में कई सारे नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अनत,गहना के बीच तलका को लेकर गहमा-गहमी चल रही है.