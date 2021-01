TRP Rating 2021 Week 3 See The Top 5 Serials: BARC की तीसरे हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ गई है और इस बार कई सारे शो ने इसमें जगह बनाई है. वहीं कुछ शो पहले की तरह अपना दम खम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. बार्क इंडिया BARC India(Broadcast Audience Research Council) ने नई साप्ताहिक टीआरपी लिस्ट जारी की है, आइए एक नजर इस हफ्ते की टीआरपी पर. टीआरपी लिस्ट में कोई बहुत बड़े बदलाव देखने को नहीं मिल रहे हैं, पिछली बार की तरह इस बार भी ज्यादातर दर्शकों को अपने पुराने शो ही पसंद आ रहे हैं. Also Read - कुमकुम भाग्य की 'इंदु दादी' का निधन, जरीना रोशन खान को स्टार्स ने ऐसे दी श्रद्धांजलि

1. अनुपमा

तीसरे हफ्ते भी अनुपमा टीवी शो फिर से नंबर वन बना हुआ है. रूपाली गांगुली, मदालसा और सुधांशु पांडे का ये शो लगातार सफलता को हासिल कर रहा है.इसी के साथ अनुपमा लगातार टॉप पर बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ रहा है.

2. इमली

टीआरपी की लिस्ट में इस बार दूसरा नाम इमली का है. शो में इस बार ढ़ेर सारा ड्रामा देखने को मिला है और धीरे-धीरे ये शो लोगों के दिलों में अफनी खास जगह बनाने में कामयाब हो रहा है.

इमली

3.गुम है किसी के प्यार में

‘गुम है किसी के प्यार में ‘ में शो ने इस बार अच्छी रेटिंग हासिल की है. पिछेल हफ्ते शो चौथे नंबर था औऱ इस बार तीसरे स्थान पर आया है.

गुम है किसी के प्यार में

4. कुंडली भाग्य

‘कुंडली भाग्य’ भी दर्शको के दिलों में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है. प्रीता और करण की कहानी दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही है, इस हफ्ते शो को चौथा स्थान मिला है.

कुंडली भाग्य

5. कुमकुम भाग्य

कुमकुम भाग्य

‘कुमकुम भाग्य’ ने एक बार फिर से टॉप 5 में अपना स्थान काबिज किया है. इस शो ने ‘तार मेहता का उल्टा चश्मा’ को हटाकर ये स्थान किया है. शो में अभी औऱ प्रज्ञा की शादी दर्शको को खुब पसंद आ रही है.