TRP Report Week 32 Here is The List Of Top 5 Shows: 32वें हफ्ते की टीआरपी (TRP Report Week 32) रिर्पोट आ चुकी है और इस बार भी कुछ खास बदलाव टीआरपी लिस्ट में देखने को नहीं मिला है. हर बार की तरह अनुपमा एक बार फिर से अपने नंबर की ताज पर बरकरार है. इसके साथ ही कुछ नए शो की एंट्री हुई है, लेकिन इस बार तीसरे स्थान पर इंडियन आइडल 12 है जिसने पिछले हफ्ते अपने 'ग्रेटेस्ट फिनाले एवर' किया था. तो चलिए जानते हैं कि आखिर बाकि शोज का क्या है हाल और किसको हासिल हुई कौन सी पोजिशन.

1. अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर शो अनुपमा (Anupamaa) दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है और लगातार दसवें सप्ताह टीआरपी चार्ट पर राज करता है. शो की कहानी की बात करें तो अनुपमा और शाह परिवार ने ढोलकिया को सबक सिखाया और किंजल से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने के बाद उसे समाज के सामने बेनकाब किया है.

2. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

नील भट्ट और आयशा सिंह का शो गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में इन दिनों कई सारे बड़े मोड़ से होकर गुजर रहा है और यही वजह है कि पिछले आठ हफ्तों से टीआरपी में आठवें स्थान पर काबिज है. अपकमिंग एपिसोड में सम्राट पाखी और विराट की लव लाइफ को परिवार के सामने बेनकाब करेगा.

3. इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)

सिंगिंग रियलिटी शो, इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) जिसने पिछले हफ्ते अपना ‘ग्रेटेस्ट फिनाले एवर’ आयोजित किया था उसे भी इस बार टीआरपी में रेटिंग हासिल हुई है. 12 घंटे के मेगा फिनाले को लोगों ने खूब पसंद किया और इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) को टीआरपी में तीसरा स्थाम मिला है.

4. इमली (Imlie)

सुंबुल तौकीर और गशमीर महाजनी स्टारर शो टीआरपी लिस्ट में गिर गया है और अब चौथे नंबर पर है, बात दें कि यह पहले तीसरे नंबर पर था. वहीं शो में कहानी की बात करें तो शो में फिलहाल आदित्य को लेकर इमली और मालिनी में जमग हो रही है.

5. खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke Khiladi 11)

रोहित शेट्टी का मशहूर टीवी शो खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke Khiladi 11) इस बार पांचवे स्थआ पर काबिज हुआ है, हालांकि उसे ये है चाहतें (Yeh Hai Chahtein) के साथ पांचवा स्थान बांटना पड़ा है.