TRP Report Week 33 by Ormax Media See Who Won The Battel: टीवी शोज और सीरियल की 33वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है, Ormax Media की TRP रिपोर्ट वीक 33 में कई सारे ऐसे शो ने एंट्री ली है कि आपके होश उड़ा जाएंगे. इस हफ्ते की टीआरकी की दौड़ बेहद कमाल की रही है और इसबार कई सारे बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं. लंबे वक्त से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रहे सास-बहू सीरियल की टीआरपी में गिरावट आई है. कुछ टीवी शो जो लंबे समय से दौड़ से बाहर थे, चार्ट में वापस आ गए हैं, तो चलिए जानते हैं किसको मिले कितने नंबर.Also Read - Kyun Rishton Mein Katti Batti: TRP में आगे निकल गया है ये टीवी शो, नेहा मार्दा ने खुशी के मारे कही ये बात

1. तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

जी हां सब टीवी का सबसे मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) का एक बार फिर से टीआरपी में आना दर्शकों को हैरान कर सकता है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नया एपिसोड टीकाकरण शिविर पर केंद्रित है और दर्शक इसे जमकर अपना प्यार दे रहे हैं. Also Read - Imlie Spoiler Alert: मालिनी की चाल में फंस जाएगी इमली, लगेगा चोरी का आरोप...आदित्य नहीं देगा साथ

2. अनुपमा (Anupamaa)

टेलीविजन के बहुचर्चित शो अनुपमा (Anupamaa) ने अपनी पॉजिशन खो दी है, रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर अनुपमा शो इस बार लिस्ट में दूसरे स्थान पर खिसक गया है. अनुपमा की कहानी काफी दिलचस्प मोड़ पर है, अनुपमा धोखाधड़ी के मामले में फंस गई है. शाह परिवार, अनुपमा से बहुत नाराज है, वो मानसिक रूप से उसका समर्थन नहीं कर रहा है. Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: विराट को तलाक देगी सई, सम्राट लाएगा पाखी का असली चेहरा सामने

3. डांस दीवाने (Dance Deewane)

सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी ने इस बार इस शो को बेहद फादा पहुंचाया है और इसी वजह से इस बार माधुरी दीक्षित, धर्मेश येलांडे और तुषार कालिया का डांस दीवाने (Dance Deewane) इस बार तीसरे स्थान पर है.

4. सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4)

जहां एक तरफ डांस दीवाने को फायदा हुआ है वहीं शिल्पा शेट्टी के एक महीने के कमबैक के बाद सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer Chapter 4) को भी बेहद फायदा हुआ है और इस बार उसे चौथा स्थान मिला है.

5. कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)

श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर स्टारर शो कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya) ने लंबी छलांग लगई है और पांचवे स्थान पर काबिज हो गया है. सोनाक्षी उर्फ ​​मानसी श्रीवास्तव की रजत के साथ शादी तोड़ दी गई. इससे लूथरा और प्रीता भी हैरान रह गए. नए ड्रामे ने निश्चित रूप से निर्माताओं को टीआरपी हासिल करने में मदद की है.