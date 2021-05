TRP Rating 20 Week TV Show Report: टीवी सीरियल की 20वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है। बार्क इंडिया BARC India(Broadcast Audience Research Council) ने टीआरपी लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में एक बार फिर से बड़े बदलवा देखने को मिले हैं, बीते हफ्ते की तरह ही इस बार भी ज्यादातर दर्शकों ने उन्ही शों पर प्यार बरसाया है जो पिछले हफ्ते थे बस कुछ शो उपर-नीचे हुए है. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर किने मारी बाजी. Also Read - TRP Report Week 19: टीआरपी की रेस में 'अनुपमा' को लगा जोरदार झटका, 'Yeh Rishta' ने लगाई लंबी छलांग

1. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein)

इसबार भी टीआरपी लिस्ट में गुम है किसी के प्यार में को पहना स्थान मिला है, बता दें कि शो ने अनुपमा को हटाकर ये स्थान पाया है. 3.3 की शानदार रेटिंग के साथ स्टार प्लस का शो ‘गुम है किसी के प्यार में’ ( Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein ) टीआरपी चार्ट पर अपना अव्वल स्थान बनाएं हुए है. सई और विराट की बढ़ती नजदीकियां दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. Also Read - Khatron Ke Khiladi का हिस्सा रह चुकी हैं 'अनुपमा' ऊर्फ रूपाली गांगुली, खतरनाक स्टंट देखकर उड़े थे अक्षय कुमार के होश

2. अनुपमा (Anupama)

रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का शो काफी लंबे समय से नंबर एक पर बना हुआ था, लेकिन अब शो लगातार निचे गिरता जा रहा है. ऐसे में इस बार शो ने दूसरा स्थान हासिल किया है. स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा ( Anupama ) की इस हफ्ते की टीआरपी भी 3.2 है. आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे, काव्या ( Kavya) वनराज ( Vanraj) से कहती है कि उसका डिवोर्स हो गया है.

A special #SneakPeak from the upcoming twist in the story, sirf aapke liye! Watch it here, #BeforeTheWorld and tell us what will happen next? @sudhanshu1974 @therupali#Anupama, Somvaar se Shanivaar, Raat 10 baje, StarPlus aur Disney+ Hotstar par: https://t.co/BV4e7yLLyj pic.twitter.com/dnLJxoZEJP — StarPlus (@StarPlus) May 22, 2021

3. इमली ( Imlie)

गुम है के साथ साथ अब इमली ( Imlie) भी अनुपमां को टीआरपी रेस में मात देने की पूरी तैयारी में है. अगर शो थोड़ी से औऱ छलांग लगा ले तो अनुमा पर संकट के बादल नजर आने वाले हैं. फिलहाल इमली में काफी बड़ा ड्रामा चल रहा है. मालिनी ( Malini ) के सामने आदित्य ( Aditya ) और इमली ( Imlie ) का सच आगया है.

4. साथ निभाना साथिया 2 (Saath Nibhana Saathiya 2)

वहीं टीआरपी रेस में साथ निभाना साथिया-2 (Saath Nibhana Saathiya 2)भी पीछे नहीं है. शो साथ निभाना साथिया-2 को इस बार लिस्ट में चौथा स्थान मिला है. हालांकि लंबे वक्त के बाद सीरयल की टीआरपी में उछाल देखने को मिला है.

Do you know what’s the next big trouble Gehna is landing in? Watch this promo to know more.

Dekhiye, #SaathNibhaanaSaathiya2, Somvaar se Shanivaar, raat 9 baje, StarPlus aur kabhi bhi Disney+ Hotstar par: https://t.co/hmTOFzDtLp@HarshAnantNagar @snehajain pic.twitter.com/bKz7CIo4ZX — StarPlus (@StarPlus) May 27, 2021

5. तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

View this post on Instagram A post shared by TMKOC_Neela Film Productions (@taarakmehtakaooltahchashmahnfp)



इसी के साथ सबसे लंबे समय से टेलिकास्ट हो रहा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Tarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) ने भी रेटिंग चार्ट में कमबैक किया है. पिछले कुछ हफ्तों से तारक मेहता टॉप-5 में अपना स्थान बनाने में विफल रहा था. इस सप्ताह शो ने वापसी की है और पांचवी पॉजिशन अपने नाम की है.