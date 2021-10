TRP Week 38 List Know Which Shows On Top: टीआरपी में कौन सा सीरियल इस वक्त टॉप पर है और कौन सा टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बचा पाया, ये पता करने के लिए टीवी सीरियल के 38वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है. हाल ही में बार्क इंडिया BARC India(Broadcast Audience Research Council) ने टीआरपी लिस्ट जारी की है. जिसमें हर बार की तरह से इस बार भी अनुपमां का दबदबा कायम है, जबकि कलर्स के शो ने इस बार टीआरपी की लिस्ट में अपनी एंट्री की है.Also Read - Indian Idol 12 विनर पवनदीप राजन-Arunita Kanjilal की रोमांटिक तस्वीरें वायरल, फैंस बोले- 'रब ने बना दी जोड़ी...'

1. अनुपमा (Anupama)

इस हफ्ते भी रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा स्टारर शो अनुपमा (Anupama) टीआरपी की रेस में सबसे आगे रहा. हाल ही में अनुपमा की जिंदगी में उसके दोस्त अनुज कपाड़िया का एंट्री हुई है, जिसके बाद से शो को नया रूप मिला है.

2. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

छोटे पर्दे पर बेहद कम वक्त में मोस्ट फेमस शोज में से एक है गुम है किसी के प्यार में. इस शो में भी ट्राइंग्ल लव स्टोरी को दिखाया गया है. फैंस को इस बात का इंतजार है कब सई और विराट एक होते हैं. फिलहाल शो में दिखाया जा रहा है कि सई अस्पताल में भर्ती है.

3. इमली

इमली सीरियल की रेटिंग में थोड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं. हालांकि फिर भी ये शो लगभग हर बार ही टॉप 5 में शामिल करता है. फिलहाल शो में दिखाया जा रहा है कि कैसे आदित्य को पाने के लिए इमली को कैसे हर चाल में मात दे रही है मालिनी.

4. उड़ारियां

कलर्स टीवी के शो उड़ारियां में भी ट्राइंग्ल लव स्टोरी को दिखाया गया है. पंजाबी की जमी को पेश करता ये शो फैंस को इन दिनों काफी पसंद आ रहा है. मेकर्स भी शो में हर तरह का तड़का लगा रहे हैं. यही कारण है कि शो इस बार टीआरपी लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह बना ली है.

5. ये हैं चाहते

एकता कपूर के टीवी सीरियल ये हैं चाहतें की रेटिंग में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहता है. फैंस को एक बार फिर से रुद्र और प्रिसा की प्रेमकहानी देखने को मिल रही है यही कारण है कि शो ने टॉप 5 में जगह बना ली है