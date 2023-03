Tu Jhoothi Main Makkar BO Collection: तू झूठी मैं मक्कार की बंपर शुरुआत, जानें कितनी रही कमाई

Tu Jhoothi Main Makkar Box Office Collection: रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म (Ranbir Kapoor Shraddha Kapoor Film) ‘तू झूठी मैं मक्कार’ (Tu Jhoothi Mein Makkar) आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को लोग पसंद भी कर रहे हैं. ऐसे में अब तू झूठी मैं मक्कार के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसे देख ऐसा मालूम हो रहा है कि होली के मौके पर रिलीज होने की वजह से फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला है. फिल्म ने पहले दिन ही कमाल कर दिया है और इस साल की पठान के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है. हालांकि रणबीर कपूर की पिछली फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ के पहले दिन के कलेक्शन के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है क्योंकि उस फिल्म ने 36 करोड़ की ओपनिंग की थी.

तरण आदर्श ने ट्वीट करके बताया कि ‘तू झूठी मैं मक्कार’ ने पहले दिन बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, फिल्म को होली का फायदा मिला है और पहले दिन फिल्म ने 15.73 करोड़ का बिजनेस किया है. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक दोपहर में फिल्म का कलेक्शन बढ़ा है, ये माउथ पब्लिसिटी की वुजह से हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी को ये कलेक्शन बढ़ सकता है, अगर ऐसा होता है तो फिल्म हिट हो सकती है, हालांकि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप ये अभी से कहना मुश्किल है.