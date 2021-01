Tuesdays And Fridays Release Date: हम दिल दे चुके सनम, देवदास, ब्लैक, सांवरिया, गुजारिश, गोलियों की रासलीला रामलीला, पद्मावत जैसी फिल्में बनाने वाले निर्देशक संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) अक्सर अपनी फिल्म की कहानी या स्टारकास्ट को लेकर सुर्ख़ियों में रहते हैं. बॉलीवुड को दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह जैसी हिट जोड़ी देने वाले भंसाली ने एक बार फिर नए चेहरों को चुना है. अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के बेटे अनमोल ठकेरिया ढिल्लों और झटालेका के साथ बनी फिल्म ‘ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज’ (Tuesdays And Fridays) में भंसाली ने अपना हाथ बढ़ाया है. यह फिल्म 19 फरवरी को रिलीज होगी. दोनों कलाकारों की यह डेब्यू बॉलीवुड फिल्म होगी. तरणवीर सिंह द्वारा लिखित और निर्देशित ‘ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज’ को भंसाली ने अपने प्रोडक्शन हाउस का साथ दिया है. Also Read - Vikas Gupta और Parth Samanthan की Leaked Photos से उड़ गए थे सबके होश! इंडस्ट्री में मच गई थी हलचल

भंसाली प्रोडक्शंस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर फिल्म के एक पोस्टर के साथ मुख्य जोड़ी की तस्वीर पोस्ट की. इसके कैप्शन में लिखा था, "सदा खुशहाल, आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाने, प्रस्तुत है 'ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज'."

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्विटर पर इन खबरों की पुष्टि करते हुए कहा, “संजय लीला भंसाली – भूषण कुमार ने ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज के लिए हाथ मिलाया. इसमें अनमोल ठकेरिया ढिल्लों और झटालेका हैं.”

SANJAY LEELA BHANSALI – BHUSHAN KUMAR JOIN HANDS… #TuesdaysAndFridays – starring #AnmolThakeriaDhillon [son of #PoonamDhillon and producer Ashok Thakeria] and #Jhataleka – to release on 19 Feb 2021… Directed by Taranveer Singh… Produced by Bhansali Productions and SCIPL. pic.twitter.com/Pzao8Y05jA

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 28, 2021