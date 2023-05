Tumbbad: ‘तुम्बाड’ में 5 साल के बच्चे ने निभाया था 'शापित' दादी का किरदार, वीडियो देखकर उड़ेंगे होश

Tumbbad Cursed Grandmother Character: 'तुम्बाड' की कहानी औऱ कास्ट ने जबरदस्त एक्टिग की थी.

Tumbbad Kid Played the Role Of Cursed Grandmother: ‘तुम्बाड‘ (Tumbbad)‘ 2018 में रिलीज़ हुई थी औऱ लोगों ने इसे खुब पसंद किया था. इस फिल्म की कहानी औऱ कास्ट ने जबरदस्त एक्टिग की थी जिससे इसका रोमांच और बढ़ गया था. ये मराठी-भाषा में बनी एक पौराणिक कहानी है, जिसमें देवी देवताओं और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है. इस फिल्म के कुछ सीन्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है. इस फ़िल्म में एक बहुत ही पॉपुलर किरदार था, जिसका नाम पांडुरंग है. इसी 23 वर्षीय कलाकार मोहम्मद समद ने ही शापित दादी का किरदार निभाया था. देखकर आप हैरान हो जाएंगे.

पांडुरंग ने निभाया था दादी का किरदार

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड आता ही रहता है और इसी कड़ी में ‘Post the same actor in two roles that show their range’ था का ट्रेंड चला था जिसमें ‘तुम्बाड‘ के एक्टर का वीडियो ख़ूब तेज़ी से वायरल हो रहा है. 23 वर्षीय मोहम्मद समद ने फ़िल्म में सोहम शाह के बेटे का किरदार निभाया था. इस कहानी में पांडुरंग ने ही इस फ़िल्म में अपनी दादी का किरदार भी निभाया था. जिसे प्रोस्थेटिक पहनाकर, घंटों तक मेकअप करने के बाद तैयार किया गया था.

The source isn’t – ‘Trust me bro!’ Stop spamming my mentions with ‘fake’. pic.twitter.com/eA9JCthLXX — Sand-d Singh (@Sand_In_Deed) May 8, 2023

दादी का किरदार मोहम्मद समद ने निभाया है

इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक्टर किस तरह से फिल्म की शूटिंग की जा रही है और साथ ही 5 करोड़ रुपयों खर्च में बनी इस फिल्म को सबसे बड़ी क्लट फिल्मों में जगह हासिल हुई है. ऐसे में मोहम्मद समद ने दादी का किरदार निभाकर हर किसी को चौका दिया था. बता दें इससे पहले भी मोहम्मद समद ने बहुत सी फ़िल्मों में काम किया है. समद को आपने छिछोरे,हरामखोर,मस्त कलंदर,गट्टू, जैसी फिल्मों में आप उन्हें देख सकते हैं.

6 सालों तक चली रही शूटिंग

इस पुरी फिल्म को शूट करने के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इसीलिए यह फ़िल्म पूरे 6 साल में फिल्मायी गई. फिल्म जो गांव है तुम्बाड यह काल्पनिक है पर इस काल्पनिक गांव में हमेशा बारिश होते हुए दिखाई देती है. फ़िल्म के ज्यादातर सीन बारिश में फिल्माये गए हैं. नकली बारिश का सहारा लेकर फ़िल्म जल्द शूट की जा सकती थी पर सब कुछ फ़िल्म में असल दिखे इसलिए फ़िल्म के सभी सीन बरसात में ही शूट किए गए. फिल्म के सारे सीन फ़िल्माने के लिए पूरे 4 मानसून लगे, भले ही फिल्म को कुछ ज्यादा समय लगा हो लेकिन एक बढ़िया फ़िल्म दर्शको को मिली है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें