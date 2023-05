Aditya Singh Rajput Death: 'गंदी बात' फेम आदित्य सिंह राजपूत की मौत, ड्रग्स की ओवरडोज ने ली जान?

Aditya Singh Rajput Death: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बुरी एक बार फिर से बुरी खबर सामने आी है- दरअसल जाने-माने एक्टर, मॉडल और कास्टिंग डायरेक्टर आदित्य सिंह राजपूत की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है.रिपोर्ट्स के अनुसार, उनका शरीर अंधेरी स्थित घर के वॉशरूम में जमीन पर पड़ा मिला था, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी मौत की वजह ड्रग्स का ओवरडोज हो सकती है. आदित्य सिंह राजपूत दिल्ली के रहने वाले थे। वे कई सालों से मुंबई के अंधेरी में लश्करिया हाइट्स नाम की बिल्डिंग में अपने रूम पार्टनर के साथ रहते थे .

एएनआई ने पुलिस के हवाले से जानकारी दी कि 32 साल के एक्टर ओशिवरा इलाके में स्थित एक आवासीय बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पर बने फ्लैट में रहे थे, उन्होंने यह अपार्टमेंट अपने एक दोस्त के साथ शेयर किया था. मृत्यु का सही कारण अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती जांच के हिसाब से मौत का कारण संदिग्ध ड्रग की ओवरडोज हो सकता है. ओशिवरा पुलिस सभी एंगल से मामले की आगे जांच कर रही है. पुलिस समेत आदित्य से जुड़े हर किसी की नजरें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे मौत की असल वजह का खुलासा हो पाएगा