'Yeh Rishte Hain Pyar Ke' actor Sameer Sharma Suicide: सिनेमा और मनोरंजन जगत के लिए ये साल बहुत बुरा साबित हो रहा है. कोरोना संकट के बीच फ़िल्मी और टीवी सितारों की लगातार मौत से इंडस्ट्री बिखर गई है. अब खबर आई है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीरियल में काम कर चुके एक्टर समीर शर्मा ने खुदकुशी (Sameer Sharma Death) कर ली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक 44 वर्षीय इस एक्टर ने बुधवार रात को मलाड पश्चिम स्थित नेहा सीएचएस बिल्डिंग में अपने घर पर फांसी पर लगा ली. बताया जा रहा है कि समीर का शव पंखे से लटका मिला है.

जानकारी के मुताबिक समीर पिछले दो दिन से बिल्डिंग में दिखाई नहीं दे रहे थे. उनके फ्लैट से बदबू आने के बाद लोगों ने जब घर का दरवाज़ा खोला तो उन्हें समीर का शव पंखे से लटकता मिला. मौके पर ही पुलिस को भी बुलाया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि समीर की मौत दो दिन पहले ही हो चुकी थी.

गौरतलब है की इससे पहले बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. टीवी दुनिया के भी कुछ कलाकारों ने इस साल ख़ुदकुशी की है जो बेहद अफसोसजनक है.