Karan Singh Grover Ex Wife Jennifer Winget Pictures In White Bikini See viral Pictures: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) भले ही इन दिनों इस खास प्रोजक्ट पर काम ना कर हो लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस को अपनी झलक दिखाती रहती हैं. जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) अपने स्टाइलिश लुक और बोल्ड लुक की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं औऱ उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो हर किसो को बेहद पसंद आ रही है. Also Read - Nia Sharma ने रवि दुबे के साथ किया 'सिजलिंग' डांस, पत्नी सरगुन ने किया खास कमेंट...Video

जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) की तस्वीरें शेयर लोगों को हैरान कर दिया है. अब उनकी ये सारी तस्वीरें एक फिर से इंटरनेट पर कहर बरपाती दिख रही हैं. Also Read - इस सिंगर के कहने पर Kapil Sharma ने सोशल मीडिया पर बेटे के नाम का किया खुलासा, जानिए क्या है इसका मतलब



इन तस्वीरों में जेनिफर (Jennifer Winget) मल्टीकलर का स्विमसूट में नजर आ रही हैं, जिसमें उनकी बोल्डनेस देखते ही बन रही है. जेनिफर (Jennifer Winget) की ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वह मल्टीकलर श्रग में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

जेनिफर (Jennifer Winget) की इन तस्वीरों में उनका टैटू भी नजर आ रहा है, जिसपर लिखा है हकूना मटाटा, बता दें कि जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget) को टीवी सीरियल बेहद, बेपनाह और सरस्वतीचंद्र से पहचान मिली थी और वो करण सिह ग्रोवर के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी थी.

जेनिफर (Jennifer Winget) के इस पोस्ट पर उनके कई फैन्स और को-स्टार ने कमेंट किया है. जेनिफर ने रियूमर्ड बॉयफ्रेंड और एक्टर शहबान अजीम का कमेंट काफी सुर्खियों में है. शहबान ने लिखा, ‘क्या चल रहा है!!! जेनिफर मार ही डालोगी!’ जेनिफर (Jennifer Winget) की इन तस्वीरों पर अब तक लाखों लाइक्स भी आ चुके हैं और लोग लगातार कमेंट कर उनकी खूबसूरती की काफी तारीफ भी कर रहे हैं.