Anita Hassanandani And Rohit Reddy Baby Boy First Look: नागिन की एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) हाल ही में मां बनी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस इन दिनों अक्सर अपनी बेबी और अपने पति रोहित रेड्डी (Rohit Reddy) की तस्वीरें साझा करती रहती हैं. अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) जिस वक्त मां बनी थी उस दौरान उनकी करीबी दोस्त एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो और फोटो शेयर किए थे. ऐसे में अब आखिरकार एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) ने अपने बेटे की पहली झलक सोशल मीडिया के जरिए दिखा दी है.

अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) और रोहित रेड्डी (Rohit Reddy) ने आखिरकार अपने क्यूट बेबी बॉय आरव रेड्डी (Aaravv Reddy) की पहली झलक सोशल मीडिया के जरिए दिखा दी है. अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) और रोहित रेड्डी (Rohit Reddy) ने बेहद अनोखे अंदाज में अपने बेटी की पहली झलक दिखाई है और ये अनोखा स्टाइल हर किसी को पसंद आ रहा है.



इस वीडियो में अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) के बेबी बंप पर एक बम की फोटो बनी हुई है जिसपर उनके पति रोहित रेड्डी (Rohit Reddy) आग लगाते हैं. इसके बाद जब ये बम फट जाता है तो उनके हाथ में उनका प्यारा सा बेटा आरव कपल की गोद में होता है. अनीता (Anita Hassanandani)ने वीडियो साझा किया और इसे कैप्शन दिया, ‘और हमारा बच्चा AARAVV 9/02/2021 को आ गया है.’ जबकि रोहित ने साझा किया, ‘AARAVV आ गया है! #Firstglance’. बता दें कि अनीता और रोहित की शादी 2013 से हुई है और आरव इस कपल का पहला बेबी है.