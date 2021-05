Devoleena Bhattacharjee Hot And Bold Pictures In A Black Dress: टीवी की दुनिया की मशहूर एक्ट्रेस ‘गोपी बहू’ और ‘बिग बॉस’ फेम एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) आए दिन सोशल मीडिया पर कमाल की तस्वीरें औऱ वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. ऐशे में हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने नए फोटोशूट की कुए बेहद कमाल की तस्वीरें पोस्ट की है जिसे देखकर हर कोई उनका दीवाना हुआ जा रहा है. Also Read - Bigg Boss 14 Finale Week: घर से बेघर हुईं Devoleena Bhattacharjee, Paras को बोला 'गिरगिट'...Jasmin पर कही ये बात

देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) रियल लाइफ में अपने किरदार से बेहद अलग हैं और वो असल जीवन में बेहद बोल्ड हैं और साथ ही स्टाइलिश हैं.



ऐसे में देवोलीना (Devoleena Bhattacharjee) ने अपनी जो तस्वीरें पोस्ट की वो उनके किसी फोटोशूट की लग रही हैं और उनमें उनका कातिलाना अंदाज देखेने को मिल रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Devoleena Bhattacharjee (@devoleena)



देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) की कुछ फोटो वायरल हुई है जिसमें वो ब्लैक कलर की शाइनी स्ट्रिप्ड ड्रेस में कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में देवोलीना के पोज काफी दिलकश नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Devoleena Bhattacharjee (@devoleena)



एक्ट्रेस ने अपनी इस ब्लैक ड्रेस के साथ खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस कैरी किया हुआ है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. देवोलीना का ये अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है और उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है.